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Сенатор заявил о праве России требовать компенсации за санкции - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Сенатор заявил о праве России требовать компенсации за санкции
Сенатор заявил о праве России требовать компенсации за санкции - 01.04.2024, ПРАЙМ
Сенатор заявил о праве России требовать компенсации за санкции
Западу следует заключить с Москвой всеобъемлющий договор на ее условиях, это позволит ему избежать краха, заявил глава комиссии Совфеда по защите... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:54+0300
2024-04-01T10:07+0300
политика
украина
запад
санкции против рф
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Западу следует заключить с Москвой всеобъемлющий договор на ее условиях, это позволит ему избежать краха, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, отметив, что Россия вправе потребовать компенсации всего вреда от санкций с 2014 года. По словам Климова, "британо-американские провокаторы и разбойники судорожно соображают, как избежать им самим "катастрофического краха". Он "посоватовал" недругам как минимум заключить с Россией договор на условиях Москвы, в том числе гарантировать безопасность страны, а также полную денацификацию и демилитаризацию Украины, правовое приравнивание русофобии к нацизму и наказание виновных в преступлениях против РФ в соответствии с российскими законами.Климов считает, что страны Запада "даже в столь прискорбном для них сценарии" пытаются продвигать свои "идеологемы". При этом на самом деле "речь не о Киеве, а о грядущем падении гегемонии правящих англосаксонских кругов", отметил он. "Именно этим они и озабочены сейчас в Вашингтоне и Лондоне. Киев же — стольный град Древней Руси — наоборот, ждет не "падение", а освобождение от десятилетнего русофобского ига", — заключил Климов. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На фоне СВО западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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украина, запад, санкции против рф
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, санкции против РФ
09:54 01.04.2024 (обновлено: 10:07 01.04.2024)
 
Сенатор заявил о праве России требовать компенсации за санкции

Сенатор Климов: Россия вправе требовать компенсации вреда от санкций с 2014 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Западу следует заключить с Москвой всеобъемлющий договор на ее условиях, это позволит ему избежать краха, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, отметив, что Россия вправе потребовать компенсации всего вреда от санкций с 2014 года.
По словам Климова, "британо-американские провокаторы и разбойники судорожно соображают, как избежать им самим "катастрофического краха". Он "посоватовал" недругам как минимум заключить с Россией договор на условиях Москвы, в том числе гарантировать безопасность страны, а также полную денацификацию и демилитаризацию Украины, правовое приравнивание русофобии к нацизму и наказание виновных в преступлениях против РФ в соответствии с российскими законами.
Климов считает, что страны Запада "даже в столь прискорбном для них сценарии" пытаются продвигать свои "идеологемы". При этом на самом деле "речь не о Киеве, а о грядущем падении гегемонии правящих англосаксонских кругов", отметил он.
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"Именно этим они и озабочены сейчас в Вашингтоне и Лондоне. Киев же — стольный град Древней Руси — наоборот, ждет не "падение", а освобождение от десятилетнего русофобского ига", — заключил Климов.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На фоне СВО западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
 
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