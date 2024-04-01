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Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года - 01.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240401/maksimum-846918411.html
Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года
Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года - 01.04.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года
Российский рынок акций в начале недели, апреля и второго квартала растет и обновил максимумы с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:03+0300
2024-04-01T11:04+0300
экономика
российский рынок акций
московская биржа
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели, апреля и второго квартала растет и обновил максимумы с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.49 мск повышается на 0,77% - до 3358,12 пункта, обновляя максимум с февраля 2022 года. Предыдущий максимум за этот период держался с 13 марта, когда рублевый индекс максимально поднимался до 3343,56 пункта. Долларовый индекс РТС прибавляет 0,73%, до 1145,24 пункта.
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российский рынок акций, московская биржа
Экономика, российский рынок акций, Московская биржа
11:03 01.04.2024 (обновлено: 11:04 01.04.2024)
 
Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи вырос до 3358,12 пункта и обновил максимум с февраля 2022 года

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели, апреля и второго квартала растет и обновил максимумы с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.49 мск повышается на 0,77% - до 3358,12 пункта, обновляя максимум с февраля 2022 года. Предыдущий максимум за этот период держался с 13 марта, когда рублевый индекс максимально поднимался до 3343,56 пункта.
Долларовый индекс РТС прибавляет 0,73%, до 1145,24 пункта.
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Экономикароссийский рынок акцийМосковская биржа
 
 
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