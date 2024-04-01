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Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года

Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года - 01.04.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года

Российский рынок акций в начале недели, апреля и второго квартала растет и обновил максимумы с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T11:03+0300

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экономика

российский рынок акций

московская биржа

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели, апреля и второго квартала растет и обновил максимумы с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.49 мск повышается на 0,77% - до 3358,12 пункта, обновляя максимум с февраля 2022 года. Предыдущий максимум за этот период держался с 13 марта, когда рублевый индекс максимально поднимался до 3343,56 пункта. Долларовый индекс РТС прибавляет 0,73%, до 1145,24 пункта.

https://1prime.ru/20240329/china-846839239.html

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российский рынок акций, московская биржа