Нефть держится, вместе с ней и индекс Мосбиржи - 01.04.2024, ПРАЙМ
Нефть держится, вместе с ней и индекс Мосбиржи
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1%. Исключение составляет... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T08:59+0300
2024-04-01T08:59+0300
2024-04-01T09:16+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
?1711952190
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1%. Исключение составляет рынок Японии, теряющий 1%. Фьючерсы на основные американские индексы после длинных выходных прибавляют порядка 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 87,3 доллара за баррель. Отметим, что начало недели на мировых рынках пройдет на фоне пониженной активности торгов – на европейских площадках сегодня выходной в честь празднования католической Пасхи. При этом на предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Так, важными для рынков станут блок индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых странах, предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне, а также статистика по рынку труда в Штатах за март, включающая уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях.По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив неделю в районе 3 333 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций на нашем рынке. Хорошая ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции у локальных максимумов, а также спрос на риск на внешних площадках поддержат российские акции. В результате, индекс Мосбиржи в начале недели предпримет попытку преодоления мартовских максимумов, установленных в районе 3 344 пунктов. Отметим, что выход выше данной отметки может привести к активизации покупок за счет технического фактора.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск юань прибавляет 0,2%, поднявшись до 12,7 рубля, при этом доллар и евро консолидируются у уровней закрытия прошлой недели, торгуясь в районе 92,4 и 99,7 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенных изменений позиций национальной валюты. Снижение поддержки со стороны экспортеров после прохождение пика налоговых выплат компенсируется дальнейшим улучшением ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился в середине диапазона 85 – 90 долларов за баррель. В результате, ожидаем что пара доллар рубль в начале недели продолжит консолидироваться в середине коридора 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1%. Исключение составляет рынок Японии, теряющий 1%. Фьючерсы на основные американские индексы после длинных выходных прибавляют порядка 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 87,3 доллара за баррель. Отметим, что начало недели на мировых рынках пройдет на фоне пониженной активности торгов – на европейских площадках сегодня выходной в честь празднования католической Пасхи. При этом на предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Так, важными для рынков станут блок индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых странах, предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне, а также статистика по рынку труда в Штатах за март, включающая уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив неделю в районе 3 333 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций на нашем рынке. Хорошая ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции у локальных максимумов, а также спрос на риск на внешних площадках поддержат российские акции. В результате, индекс Мосбиржи в начале недели предпримет попытку преодоления мартовских максимумов, установленных в районе 3 344 пунктов. Отметим, что выход выше данной отметки может привести к активизации покупок за счет технического фактора.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск юань прибавляет 0,2%, поднявшись до 12,7 рубля, при этом доллар и евро консолидируются у уровней закрытия прошлой недели, торгуясь в районе 92,4 и 99,7 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенных изменений позиций национальной валюты. Снижение поддержки со стороны экспортеров после прохождение пика налоговых выплат компенсируется дальнейшим улучшением ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился в середине диапазона 85 – 90 долларов за баррель. В результате, ожидаем что пара доллар рубль в начале недели продолжит консолидироваться в середине коридора 90 – 95 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.