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Россиянам объяснили, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты
Россиянам объяснили, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты - 01.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты
Пенсионный коэффициент на индивидуальном лицевом счете может оказаться меньше ожидаемого при отсутствии индексации заработной платы. Об этом агентству Прайм... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T02:02+0300
2024-04-01T02:02+0300
2024-04-01T02:02+0300
экономика
пенсии
иван соловьев
пенсионные выплаты
пенсионные накопления
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Пенсионный коэффициент на индивидуальном лицевом счете может оказаться меньше ожидаемого при отсутствии индексации заработной платы. Об этом агентству Прайм рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что на размер пенсии влияет общий трудовой стаж (количество отработанных лет и некоторые нетрудовые периоды - отпуск по уходу за ребенком, служба в армии и др.) и страховой стаж - период, в течение которого на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) человека работодатель или сам застрахованный перечислял взносы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСумма, которая направляется в Социальный фонд России, конвертируется в пенсионные коэффициенты. Они и определяют размер пенсии. Речь идет об индивидуальных пенсионных коэффициентах - ИПК. Чем больше ИПК, тем больше пенсия.Как правило, индивидуальный лицевой счет открывается автоматически, так как сведения от работодателя после трудоустройства поступают в СФР в формате электронного документооборота. Их можно увидеть в выписке из ИЛС, которую можно получить через личный кабинет на “Госуслугах” или на сайте Социального фонда за несколько минут. Также выписка предоставляется при личном обращении в СФР или в МФЦ.Если работодатель не предал сведения в Социальный фонд или сделал это некорректно, то в лицевых счетах граждан иногда могут появиться неактуальные данные, предупреждает юрист. Неточности Социальный фонд исправляет, и это не сказывается на итоговом количестве накапливаемых пенсионных коэффициентов.“Таким образом, даже, если данные по накопленным пенсионным коэффициентам раньше были, но потом изменились, то не нужно нервничать, вскоре они снова должны прийти в актуальное состояние”, - объясняет Соловьев.Кроме того, на скорость накопления и количество ИПК влияет размер заработной платы. Минэкономразвития разработало правила, которые предусматривают периодическую индексацию заработной платы граждан. Если этого не происходит, то пенсионные коэффициенты могут поступить на ИЛС не в ожидаемом объеме.“В любом случае есть смысл хотя бы раз в год проверять свой индивидуальный счет и в случае возникновения неточностей, ошибок или вопросов своевременно их разрешать с работодателем. С течением времени сделать это будет труднее. Неточности и сбои не должны помешать гражданину в дальнейшем получать справедливую пенсию пропорционально вложенному им труду”, - заключил юрист.
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пенсии, иван соловьев, пенсионные выплаты, пенсионные накопления, эксклюзив
Экономика, Пенсии, Иван Соловьев, пенсионные выплаты, пенсионные накопления, Эксклюзив
Россиянам объяснили, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты
Юрист Соловьев: пенсионный коэффициент может оказаться меньше ожидаемого
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Пенсионный коэффициент на индивидуальном лицевом счете может оказаться меньше ожидаемого при отсутствии индексации заработной платы. Об этом агентству Прайм рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напомнил, что на размер пенсии влияет общий трудовой стаж (количество отработанных лет и некоторые нетрудовые периоды - отпуск по уходу за ребенком, служба в армии и др.) и страховой стаж - период, в течение которого на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) человека работодатель или сам застрахованный перечислял взносы.
Сумма, которая направляется в Социальный фонд России, конвертируется в пенсионные коэффициенты. Они и определяют размер пенсии. Речь идет об индивидуальных пенсионных коэффициентах - ИПК. Чем больше ИПК, тем больше пенсия.
Как правило, индивидуальный лицевой счет открывается автоматически, так как сведения от работодателя после трудоустройства поступают в СФР в формате электронного документооборота. Их можно увидеть в выписке из ИЛС, которую можно получить через личный кабинет на “Госуслугах” или на сайте Социального фонда за несколько минут. Также выписка предоставляется при личном обращении в СФР или в МФЦ.
Если работодатель не предал сведения в Социальный фонд или сделал это некорректно, то в лицевых счетах граждан иногда могут появиться неактуальные данные, предупреждает юрист. Неточности Социальный фонд исправляет, и это не сказывается на итоговом количестве накапливаемых пенсионных коэффициентов.
Россиян научили, как увеличить себе пенсию
“Таким образом, даже, если данные по накопленным пенсионным коэффициентам раньше были, но потом изменились, то не нужно нервничать, вскоре они снова должны прийти в актуальное состояние”, - объясняет Соловьев.
Кроме того, на скорость накопления и количество ИПК влияет размер заработной платы. Минэкономразвития разработало правила, которые предусматривают периодическую индексацию заработной платы граждан. Если этого не происходит, то пенсионные коэффициенты могут поступить на ИЛС не в ожидаемом объеме.
“В любом случае есть смысл хотя бы раз в год проверять свой индивидуальный счет и в случае возникновения неточностей, ошибок или вопросов своевременно их разрешать с работодателем. С течением времени сделать это будет труднее. Неточности и сбои не должны помешать гражданину в дальнейшем получать справедливую пенсию пропорционально вложенному им труду”, - заключил юрист.
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