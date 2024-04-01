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Песков ответил на вопрос о женщине-президенте в России
Песков ответил на вопрос о женщине-президенте в России - 01.04.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о женщине-президенте в России
Кандидаты в президенты России, в соответствии с Конституцией, не делятся на мужчин и женщин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Пексов. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:57+0300
2024-04-01T12:57+0300
2024-04-01T12:57+0300
дмитрий песков
президент
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Кандидаты в президенты России, в соответствии с Конституцией, не делятся на мужчин и женщин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Пексов."Что касается женщины-президента, в конституции написано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Президентом может стать гражданин России от 35 лет, который постоянно проживал на российской территории в течение 25 лет, а также не имеющий и не имевший иностранного гражданства, либо другого документа, подтверждающего его право на постоянное проживание в другой стране. Кроме того, президент РФ не может открывать и иметь счета, хранить денежные средства в зарубежных банках, которые находятся за пределами России.
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дмитрий песков, президент, президент россии, кремль
Дмитрий Песков, Президент, президент России, Кремль
Песков ответил на вопрос о женщине-президенте в России
Песков о том, может ли женщина стать президентом в России: все записано в конституции
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Кандидаты в президенты России, в соответствии с Конституцией, не делятся на мужчин и женщин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Пексов.
"Что касается женщины-президента, в конституции написано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Президентом может стать гражданин России от 35 лет, который постоянно проживал на российской территории в течение 25 лет, а также не имеющий и не имевший иностранного гражданства, либо другого документа, подтверждающего его право на постоянное проживание в другой стране. Кроме того, президент РФ не может открывать и иметь счета, хранить денежные средства в зарубежных банках, которые находятся за пределами России.
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