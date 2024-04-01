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Песков ответил на вопрос о женщине-президенте в России

Песков ответил на вопрос о женщине-президенте в России - 01.04.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о женщине-президенте в России

Кандидаты в президенты России, в соответствии с Конституцией, не делятся на мужчин и женщин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Пексов. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:57+0300

2024-04-01T12:57+0300

2024-04-01T12:57+0300

дмитрий песков

президент

президент россии

кремль

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Кандидаты в президенты России, в соответствии с Конституцией, не делятся на мужчин и женщин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Пексов."Что касается женщины-президента, в конституции написано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Президентом может стать гражданин России от 35 лет, который постоянно проживал на российской территории в течение 25 лет, а также не имеющий и не имевший иностранного гражданства, либо другого документа, подтверждающего его право на постоянное проживание в другой стране. Кроме того, президент РФ не может открывать и иметь счета, хранить денежные средства в зарубежных банках, которые находятся за пределами России.

https://1prime.ru/20240329/peskov-846848913.html

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дмитрий песков, президент, президент россии, кремль