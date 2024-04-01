https://1prime.ru/20240401/peskov-846924140.html

В Кремле опровергли причастность России к случаям "гаванского синдрома"

В Кремле опровергли причастность России к случаям "гаванского синдрома" - 01.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле опровергли причастность России к случаям "гаванского синдрома"

Обвинения в адрес России в причастности к случаям "гаванского синдрома" не имеют никаких доказательств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:01+0300

2024-04-01T13:01+0300

2024-04-01T13:07+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Обвинения в адрес России в причастности к случаям "гаванского синдрома" не имеют никаких доказательств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, что это совсем не новая тема, уже много лет эта тема так называемого "гаванского синдрома" муссируется в прессе, причем чаще всего с самого начала она как-то была связана с обвинениями российской стороны в этом", - отметил он.По словам пресс-секретаря президента России, на данный момент отсутствуют какие-либо весомые доказательства причастности России к подобным инцидентам.Ранее телеканал CBS News сообщил, что российские спецслужбы могут иметь отношение к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Гаванский синдром" характеризуется головокружением, тошнотой, головными болями и проблемами со слухомю Он был зафиксирован у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах.Российские официальные лица неоднократно отрицали свою причастность к этим инцидентам, и разведывательное сообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" не связан с действиями "иностранных противников".Тем не менее, в январе 2022 года ЦРУ пришло к выводу, что многочисленные жалобы имеют естественные причины и никак не связаны с предположительной враждебной деятельностью других государств.

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россия, дмитрий песков, новости