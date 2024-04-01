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В Кремле опровергли причастность России к случаям "гаванского синдрома" - 01.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле опровергли причастность России к случаям "гаванского синдрома"
В Кремле опровергли причастность России к случаям "гаванского синдрома" - 01.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле опровергли причастность России к случаям "гаванского синдрома"
Обвинения в адрес России в причастности к случаям "гаванского синдрома" не имеют никаких доказательств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:01+0300
2024-04-01T13:07+0300
политика
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Обвинения в адрес России в причастности к случаям "гаванского синдрома" не имеют никаких доказательств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, что это совсем не новая тема, уже много лет эта тема так называемого "гаванского синдрома" муссируется в прессе, причем чаще всего с самого начала она как-то была связана с обвинениями российской стороны в этом", - отметил он.По словам пресс-секретаря президента России, на данный момент отсутствуют какие-либо весомые доказательства причастности России к подобным инцидентам.Ранее телеканал CBS News сообщил, что российские спецслужбы могут иметь отношение к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Гаванский синдром" характеризуется головокружением, тошнотой, головными болями и проблемами со слухомю Он был зафиксирован у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах.Российские официальные лица неоднократно отрицали свою причастность к этим инцидентам, и разведывательное сообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" не связан с действиями "иностранных противников".Тем не менее, в январе 2022 года ЦРУ пришло к выводу, что многочисленные жалобы имеют естественные причины и никак не связаны с предположительной враждебной деятельностью других государств.
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россия, дмитрий песков, новости
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
13:01 01.04.2024 (обновлено: 13:07 01.04.2024)
 
В Кремле опровергли причастность России к случаям "гаванского синдрома"

Песков назвал беспочвенными обвинения РФ в причастности к "гаванскому синдрому"

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Обвинения в адрес России в причастности к случаям "гаванского синдрома" не имеют никаких доказательств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что это совсем не новая тема, уже много лет эта тема так называемого "гаванского синдрома" муссируется в прессе, причем чаще всего с самого начала она как-то была связана с обвинениями российской стороны в этом", - отметил он.
По словам пресс-секретаря президента России, на данный момент отсутствуют какие-либо весомые доказательства причастности России к подобным инцидентам.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что российские спецслужбы могут иметь отношение к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Гаванский синдром" характеризуется головокружением, тошнотой, головными болями и проблемами со слухомю Он был зафиксирован у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах.
Российские официальные лица неоднократно отрицали свою причастность к этим инцидентам, и разведывательное сообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" не связан с действиями "иностранных противников".
Тем не менее, в январе 2022 года ЦРУ пришло к выводу, что многочисленные жалобы имеют естественные причины и никак не связаны с предположительной враждебной деятельностью других государств.
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
CBS назвал спецслужбы России причастными к "гаванскому синдрому"
09:18
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковНовости
 
 
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