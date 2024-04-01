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ВККС рекомендовала Подносову на должность главы Верховного суда

ВККС рекомендовала Подносову на должность главы Верховного суда - 01.04.2024, ПРАЙМ

ВККС рекомендовала Подносову на должность главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) порекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность главы... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T10:11+0300

2024-04-01T10:11+0300

2024-04-01T10:24+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) порекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность главы инстанции. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. 23 февраля скончался Вячеслав Лебедев, который возглавлял ВС с 1991 года. Ему было 80 лет. 1 марта ВККС объявила об открытии вакансии на должность Верховного судьи. Единственным претендентом, подавшим документы, стала Подносова. "Квалификационная коллегия… решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС РФ. Решение принято единогласно", — следует из решения по итогам заседания. Далее одобрить кандидатуру Подносовой должна комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В случае положительной оценки, глава государства внесет соответствующее представление Совету Федерации, который и примет окончательное решение.

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россия, совфед