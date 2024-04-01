https://1prime.ru/20240401/polnomochiya-846923503.html
В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского
В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского - 01.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского
В Кремле подробно изучат положение, сложившееся в Киеве из-за истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Это позволит Москве заявить о своей позиции,... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:51+0300
2024-04-01T12:51+0300
2024-04-01T13:04+0300
политика
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В Кремле подробно изучат положение, сложившееся в Киеве из-за истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Это позволит Москве заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский настаивает на том, что кампания сейчас "не ко времени". "Я не стал бы забегать вперед. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.Критики Зеленского внутри Украины заявляют, что после 20 мая легитимность президента будет как минимум под вопросом, и говорят об угрозе узурпации власти. По их мнению, Зеленский должен передать власть спикеру Рады, который, по Конституции, исполняет обязанности президента в условиях отсутствия действующего главы государства.Сторонники президента упирают на принцип непрерывности власти. По Конституции, полномочия одного президента истекают тогда, когда принимает присягу другой президент.
https://1prime.ru/20240331/perestanovki-846898477.html
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владимир зеленский, дмитрий песков
Политика, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского
Песков: Кремль проанализирует ситуацию с истечением в мае срока полномочий Зеленского
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В Кремле подробно изучат положение, сложившееся в Киеве из-за истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Это позволит Москве заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский настаивает на том, что кампания сейчас "не ко времени".
"Я не стал бы забегать вперед. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Критики Зеленского внутри Украины заявляют, что после 20 мая легитимность президента будет как минимум под вопросом, и говорят об угрозе узурпации власти. По их мнению, Зеленский должен передать власть спикеру Рады, который, по Конституции, исполняет обязанности президента в условиях отсутствия действующего главы государства.
Сторонники президента упирают на принцип непрерывности власти. По Конституции, полномочия одного президента истекают тогда, когда принимает присягу другой президент.
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс