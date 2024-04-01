https://1prime.ru/20240401/polnomochiya-846923503.html

В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского

В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского - 01.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского

В Кремле подробно изучат положение, сложившееся в Киеве из-за истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Это позволит Москве заявить о своей позиции,... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:51+0300

2024-04-01T12:51+0300

2024-04-01T13:04+0300

политика

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В Кремле подробно изучат положение, сложившееся в Киеве из-за истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Это позволит Москве заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский настаивает на том, что кампания сейчас "не ко времени". "Я не стал бы забегать вперед. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.Критики Зеленского внутри Украины заявляют, что после 20 мая легитимность президента будет как минимум под вопросом, и говорят об угрозе узурпации власти. По их мнению, Зеленский должен передать власть спикеру Рады, который, по Конституции, исполняет обязанности президента в условиях отсутствия действующего главы государства.Сторонники президента упирают на принцип непрерывности власти. По Конституции, полномочия одного президента истекают тогда, когда принимает присягу другой президент.

https://1prime.ru/20240331/perestanovki-846898477.html

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владимир зеленский, дмитрий песков