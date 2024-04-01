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В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского - 01.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского
В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского - 01.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского
В Кремле подробно изучат положение, сложившееся в Киеве из-за истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Это позволит Москве заявить о своей позиции,... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:51+0300
2024-04-01T13:04+0300
политика
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В Кремле подробно изучат положение, сложившееся в Киеве из-за истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Это позволит Москве заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский настаивает на том, что кампания сейчас "не ко времени". "Я не стал бы забегать вперед. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.Критики Зеленского внутри Украины заявляют, что после 20 мая легитимность президента будет как минимум под вопросом, и говорят об угрозе узурпации власти. По их мнению, Зеленский должен передать власть спикеру Рады, который, по Конституции, исполняет обязанности президента в условиях отсутствия действующего главы государства.Сторонники президента упирают на принцип непрерывности власти. По Конституции, полномочия одного президента истекают тогда, когда принимает присягу другой президент.
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владимир зеленский, дмитрий песков
Политика, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
12:51 01.04.2024 (обновлено: 13:04 01.04.2024)
 
В Кремле проанализируют ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского

Песков: Кремль проанализирует ситуацию с истечением в мае срока полномочий Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В Кремле подробно изучат положение, сложившееся в Киеве из-за истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Это позволит Москве заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский настаивает на том, что кампания сейчас "не ко времени".
"Я не стал бы забегать вперед. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Критики Зеленского внутри Украины заявляют, что после 20 мая легитимность президента будет как минимум под вопросом, и говорят об угрозе узурпации власти. По их мнению, Зеленский должен передать власть спикеру Рады, который, по Конституции, исполняет обязанности президента в условиях отсутствия действующего главы государства.
Сторонники президента упирают на принцип непрерывности власти. По Конституции, полномочия одного президента истекают тогда, когда принимает присягу другой президент.
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