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В России действуют новые правила продажи пива и табачной продукции

В России действуют новые правила продажи пива и табачной продукции - 01.04.2024, ПРАЙМ

В России действуют новые правила продажи пива и табачной продукции

Правила реализации пива и табачной продукции изменились в России - с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:56+0300

2024-04-01T05:56+0300

2024-04-01T05:56+0300

экономика

пиво

оборот табачной продукции

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правила реализации пива и табачной продукции изменились в России - с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере, кроме того расширились и полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Так, теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В ноябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что проблема "наливаек" в многоквартирных домах, зачастую нарушающих покой жильцов, должна быть решена. Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем в обход закона, пояснял он. Кроме того, с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Теперь за преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Ранее, с 1 марта, наличие лицензии на производство табачной продукции в рамках усиления контроля за оборотом данной продукции и сырья стало обязательным в России. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции.

https://1prime.ru/20240401/tabak-846908565.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пиво, оборот табачной продукции