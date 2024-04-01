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Администрация Эрдогана отвергла призывы о досрочных президентских выборах

Администрация Эрдогана отвергла призывы о досрочных президентских выборах - 01.04.2024, ПРАЙМ

Администрация Эрдогана отвергла призывы о досрочных президентских выборах

Срок полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлится до 2028 года, досрочных президентстких выборов не будет, заявили в администрации президента... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T09:19+0300

2024-04-01T09:19+0300

2024-04-01T09:56+0300

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 апр - ПРАЙМ. Срок полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлится до 2028 года, досрочных президентстких выборов не будет, заявили в администрации президента страны. По предварительных данных с выборов в местные оргна самоуправления, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Как отмечают эксперты, оппозиция может потребовать проведение досрочных выборов президента в Турции. Советник турецкого лидера Мехмет Учум подчеркнул, что президентская система не может генерировать электоральные требования к правительству и парламенту на основе результатов местных выборов. "Даже в парламентской системе вопрос о влиянии местных выборов на общие выборы решается в крайне редких случаях, а думать о том, что такой эффект будет в президентской системе, — это просто пустые мечтания. Может быть, и есть те, кто мечтает о таких фантазиях, но система отбрасывает подобные утешения", — написал он в соцсети Х. Учум подчеркнул, что те, кто делает расчеты на досрочные всеобщие президентские и парламентские выборы, основываясь на показателях голосования партий в местных собраниях, "не должны стараться понапрасну".

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турция, реджеп тайип эрдоган