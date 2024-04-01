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"Северсталь" остановит на капремонт крупнейшую доменную печь
"Северсталь" остановит на капремонт крупнейшую доменную печь - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" остановит на капремонт крупнейшую доменную печь
"Северсталь" останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината и планирует в него вложить 37 миллиардов... | 01.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината и планирует в него вложить 37 миллиардов рублей, следует из сообщения компании."Компания "Северсталь" перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) "Северянка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь")", - говорится в материале."Основная задача капремонта первого разряда, в проведение которого мы вкладываем 37 миллиардов рублей, – обеспечить высокую надежность и производительность стратегически важного объекта, от которого зависят как наши объёмы производства, так и себестоимость продукции", - отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
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РОССИЯ, Северсталь, Новости
"Северсталь" остановит на капремонт крупнейшую доменную печь
"Северсталь" остановит на капремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого меткомбината
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината и планирует в него вложить 37 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
"Компания "Северсталь" перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) "Северянка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь")", - говорится в материале.
"Основная задача капремонта первого разряда, в проведение которого мы вкладываем 37 миллиардов рублей, – обеспечить высокую надежность и производительность стратегически важного объекта, от которого зависят как наши объёмы производства, так и себестоимость продукции", - отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.