https://1prime.ru/20240401/svr-846939309.html
СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"
СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса" - 01.04.2024, ПРАЙМ
СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"
США начали выгораживать Владимира зеленского до того, "как успел остыть пепел" подмосковного "крокус сити холла", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:25+0300
2024-04-01T14:25+0300
2024-04-01T14:25+0300
происшествия
владимир зеленский
свр
крокус сити холл
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. США начали выгораживать Владимира зеленского до того, "как успел остыть пепел" подмосковного "крокус сити холла", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла". Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке - подозрительной", - сказано в сообщении.Трагедия в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошла вечером 22 марта. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреляли людей в упор и начали бросать зажигательные шашки, в результате чего в здании начался пожар.В тот же день многие государства выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. При этом представитель Белого дома Джон Кирби сразу подчеркнул, что Вашингтон не видит признаков причастности Киева или украинцев к трагедии.
https://1prime.ru/20240331/soboleznovaniya-846903849.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, свр, крокус сити холл, сша
Происшествия, Владимир Зеленский, СВР, Крокус сити холл, США
СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"
СВР отмечают, что США стали выгораживать Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. США начали выгораживать Владимира зеленского до того, "как успел остыть пепел" подмосковного "крокус сити холла", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла". Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке - подозрительной", - сказано в сообщении.
Трагедия в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошла вечером 22 марта. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреляли людей в упор и начали бросать зажигательные шашки, в результате чего в здании начался пожар.
В тот же день многие государства выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. При этом представитель Белого дома Джон Кирби сразу подчеркнул, что Вашингтон не видит признаков причастности Киева или украинцев к трагедии.
Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют