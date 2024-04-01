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СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса" - 01.04.2024, ПРАЙМ
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СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"
СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса" - 01.04.2024, ПРАЙМ
СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"
США начали выгораживать Владимира зеленского до того, "как успел остыть пепел" подмосковного "крокус сити холла", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:25+0300
2024-04-01T14:25+0300
происшествия
владимир зеленский
свр
крокус сити холл
сша
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. США начали выгораживать Владимира зеленского до того, "как успел остыть пепел" подмосковного "крокус сити холла", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла". Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке - подозрительной", - сказано в сообщении.Трагедия в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошла вечером 22 марта. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреляли людей в упор и начали бросать зажигательные шашки, в результате чего в здании начался пожар.В тот же день многие государства выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. При этом представитель Белого дома Джон Кирби сразу подчеркнул, что Вашингтон не видит признаков причастности Киева или украинцев к трагедии.
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владимир зеленский, свр, крокус сити холл, сша
Происшествия, Владимир Зеленский, СВР, Крокус сити холл, США
14:25 01.04.2024
 
СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"

СВР отмечают, что США стали выгораживать Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. США начали выгораживать Владимира зеленского до того, "как успел остыть пепел" подмосковного "крокус сити холла", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла". Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке - подозрительной", - сказано в сообщении.
Трагедия в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошла вечером 22 марта. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреляли людей в упор и начали бросать зажигательные шашки, в результате чего в здании начался пожар.
В тот же день многие государства выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. При этом представитель Белого дома Джон Кирби сразу подчеркнул, что Вашингтон не видит признаков причастности Киева или украинцев к трагедии.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют
Вчера, 16:03
 
ПроисшествияВладимир ЗеленскийСВРКрокус сити холлСША
 
 
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