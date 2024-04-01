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СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"

СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса" - 01.04.2024, ПРАЙМ

СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"

США начали выгораживать Владимира зеленского до того, "как успел остыть пепел" подмосковного "крокус сити холла", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T14:25+0300

2024-04-01T14:25+0300

2024-04-01T14:25+0300

происшествия

владимир зеленский

свр

крокус сити холл

сша

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. США начали выгораживать Владимира зеленского до того, "как успел остыть пепел" подмосковного "крокус сити холла", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла". Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке - подозрительной", - сказано в сообщении.Трагедия в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошла вечером 22 марта. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреляли людей в упор и начали бросать зажигательные шашки, в результате чего в здании начался пожар.В тот же день многие государства выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. При этом представитель Белого дома Джон Кирби сразу подчеркнул, что Вашингтон не видит признаков причастности Киева или украинцев к трагедии.

https://1prime.ru/20240331/soboleznovaniya-846903849.html

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владимир зеленский, свр, крокус сити холл, сша