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CBS назвал спецслужбы России причастными к "гаванскому синдрому"

CBS назвал спецслужбы России причастными к "гаванскому синдрому" - 01.04.2024, ПРАЙМ

CBS назвал спецслужбы России причастными к "гаванскому синдрому"

Российские спецслужбы могут иметь отношение к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T09:18+0300

2024-04-01T09:18+0300

2024-04-01T09:31+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российские спецслужбы могут иметь отношение к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль, утверждает телеканал CBS News.В эпизоде новостной программы "60 minutes" журналисты обсуждают электронные письма высокопоставленных чиновников Совета безопасности России. По их утверждению, в этих письмах обсуждается передача Вьетнаму "уникальной технологии, которой обладает только Россия".Журналисты провели интервью с недавно ушедшим в отставку руководителем следствия Пентагона Грэгом Эдгрином, который занимался случаями "гаванского синдрома". "Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук", - заявил Эдгрин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно его словам, Москва собиралась ограничить продвижение Вашингтона в отношениях с Кубой и Вьетнамом, чтобы также помешать развитию стратегического партнерства, поэтому обратилась к использованию подобных методов.По словам болгарского журналиста Христо Грозева*, в электронных письмах обсуждается оборудование для обнаружения движения по звуку на высоких частотах, что является характерной чертой атакующих операций.Согласно информации телеканала, согласования проводились на самом высоком уровне."Гаванский синдром" характеризуется головокружением, тошнотой, головными болями и проблемами со слухомю Он был зафиксирован у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах.Российские официальные лица неоднократно отрицали свою причастность к этим инцидентам, и разведывательное сообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" не связан с действиями "иностранных противников".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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