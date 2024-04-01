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В ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале этого года временным

В ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале этого года временным - 01.04.2024, ПРАЙМ

В ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале этого года временным

Некоторые члены совета директоров Банка России считают, что ускорение роста ВВП РФ в начале 2024 года может быть временным, говорится в резюме обсуждения... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T16:39+0300

2024-04-01T16:39+0300

2024-04-01T16:45+0300

банк россии

мнение

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россия

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Некоторые члены совета директоров Банка России считают, что ускорение роста ВВП РФ в начале 2024 года может быть временным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22 марта. По данным Минэкономразвития, рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре. "Некоторые участники обсуждения высказали мнение, что ускорение роста экономики в I квартале 2024 года может быть временным", - сказано в документе. Отмечается, что сравнение динамики экономической активности в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года стало предметом отдельной дискуссии. Участники обсуждения согласились, что если в конце 2023 года были признаки замедления роста экономики, то в первые месяцы 2024 года он вновь ускорился. В материалах говорится, что помимо оперативных показателей об этом говорят опросы компаний. Так, индикатор бизнес‐климата Банка России в марте увеличился до максимального значения за последние 12 лет. Текущие оценки компаний по спросу и выпуску товаров и услуг улучшились. Ожидания будущего производства и спроса – рекордные с мая 2013 года. Кроме того, участники отметили, что экономика продолжит находиться в инвестиционной фазе роста, которая будет сопровождаться увеличением доли инвестиций в структуре ВВП в ближайшие годы.

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мнение, ввп, россия