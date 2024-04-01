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В ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале этого года временным - 01.04.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале этого года временным
В ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале этого года временным - 01.04.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале этого года временным
Некоторые члены совета директоров Банка России считают, что ускорение роста ВВП РФ в начале 2024 года может быть временным, говорится в резюме обсуждения... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:39+0300
2024-04-01T16:45+0300
банк россии
мнение
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россия
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Некоторые члены совета директоров Банка России считают, что ускорение роста ВВП РФ в начале 2024 года может быть временным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22 марта. По данным Минэкономразвития, рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре. "Некоторые участники обсуждения высказали мнение, что ускорение роста экономики в I квартале 2024 года может быть временным", - сказано в документе. Отмечается, что сравнение динамики экономической активности в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года стало предметом отдельной дискуссии. Участники обсуждения согласились, что если в конце 2023 года были признаки замедления роста экономики, то в первые месяцы 2024 года он вновь ускорился. В материалах говорится, что помимо оперативных показателей об этом говорят опросы компаний. Так, индикатор бизнес‐климата Банка России в марте увеличился до максимального значения за последние 12 лет. Текущие оценки компаний по спросу и выпуску товаров и услуг улучшились. Ожидания будущего производства и спроса – рекордные с мая 2013 года. Кроме того, участники отметили, что экономика продолжит находиться в инвестиционной фазе роста, которая будет сопровождаться увеличением доли инвестиций в структуре ВВП в ближайшие годы.
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мнение, ввп, россия
Банк России, мнение, ВВП, РОССИЯ
16:39 01.04.2024 (обновлено: 16:45 01.04.2024)
 
В ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале этого года временным

Некоторые члены совдира ЦБ назвали ускорение роста ВВП России в начале 2024 года временным

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Некоторые члены совета директоров Банка России считают, что ускорение роста ВВП РФ в начале 2024 года может быть временным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22 марта.
По данным Минэкономразвития, рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре.
"Некоторые участники обсуждения высказали мнение, что ускорение роста экономики в I квартале 2024 года может быть временным", - сказано в документе.
Отмечается, что сравнение динамики экономической активности в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года стало предметом отдельной дискуссии. Участники обсуждения согласились, что если в конце 2023 года были признаки замедления роста экономики, то в первые месяцы 2024 года он вновь ускорился.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
В ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки
16:11
В материалах говорится, что помимо оперативных показателей об этом говорят опросы компаний. Так, индикатор бизнес‐климата Банка России в марте увеличился до максимального значения за последние 12 лет. Текущие оценки компаний по спросу и выпуску товаров и услуг улучшились. Ожидания будущего производства и спроса – рекордные с мая 2013 года.
Кроме того, участники отметили, что экономика продолжит находиться в инвестиционной фазе роста, которая будет сопровождаться увеличением доли инвестиций в структуре ВВП в ближайшие годы.
 
Банк РоссиимнениеВВПРОССИЯ
 
 
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