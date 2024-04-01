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Задержанные в Дагестане снабжали террористов из "Крокуса", сообщила ФСБ

Задержанные в Дагестане снабжали террористов из "Крокуса", сообщила ФСБ - 01.04.2024, ПРАЙМ

Задержанные в Дагестане снабжали террористов из "Крокуса", сообщила ФСБ

Иностранные граждане, которых задержали в Дагестане, принимали участие в финансировании и обеспечении террористов из "Крокус сити холла", а также готовили... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:44+0300

2024-04-01T13:44+0300

2024-04-01T13:58+0300

происшествия

крокус сити холл

фсб

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Иностранные граждане, которых задержали в Дагестане, принимали участие в финансировании и обеспечении террористов из "Крокус сити холла", а также готовили теракт в Каспийске. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. Как сообщал 31 марта Национальный антитеррористический комитет, спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, позднее задержал трех бандитов, планировавших преступления террористической направленности. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"ФСБ РФ 31 марта 2024 года в республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие", — рассказали в службе. По данным ФСБ, задержанные принимали участие в финансировании обеспечении средствами террора исполнителей теракта 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Как заявил один из бандитов, он отвозил оружие в Мытищи, а также помогал финансами.Кроме того, сообщили в службе, боевики хотели устроить взрыв в городском парке в Каспийске, а затем выехать за пределы России.

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крокус сити холл, фсб