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Задержанные в Дагестане снабжали террористов из "Крокуса", сообщила ФСБ - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Задержанные в Дагестане снабжали террористов из "Крокуса", сообщила ФСБ
Задержанные в Дагестане снабжали террористов из "Крокуса", сообщила ФСБ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Задержанные в Дагестане снабжали террористов из "Крокуса", сообщила ФСБ
Иностранные граждане, которых задержали в Дагестане, принимали участие в финансировании и обеспечении террористов из "Крокус сити холла", а также готовили... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:44+0300
2024-04-01T13:58+0300
происшествия
крокус сити холл
фсб
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Иностранные граждане, которых задержали в Дагестане, принимали участие в финансировании и обеспечении террористов из "Крокус сити холла", а также готовили теракт в Каспийске. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. Как сообщал 31 марта Национальный антитеррористический комитет, спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, позднее задержал трех бандитов, планировавших преступления террористической направленности. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"ФСБ РФ 31 марта 2024 года в республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие", — рассказали в службе. По данным ФСБ, задержанные принимали участие в финансировании обеспечении средствами террора исполнителей теракта 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Как заявил один из бандитов, он отвозил оружие в Мытищи, а также помогал финансами.Кроме того, сообщили в службе, боевики хотели устроить взрыв в городском парке в Каспийске, а затем выехать за пределы России.
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крокус сити холл, фсб
Происшествия, Крокус сити холл, ФСБ
13:44 01.04.2024 (обновлено: 13:58 01.04.2024)
 
Задержанные в Дагестане снабжали террористов из "Крокуса", сообщила ФСБ

ФСБ: задержанные в Дагестане иностранцы снабжали террористов из "Крокуса"

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Иностранные граждане, которых задержали в Дагестане, принимали участие в финансировании и обеспечении террористов из "Крокус сити холла", а также готовили теракт в Каспийске. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Как сообщал 31 марта Национальный антитеррористический комитет, спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, позднее задержал трех бандитов, планировавших преступления террористической направленности.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"ФСБ РФ 31 марта 2024 года в республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие", — рассказали в службе.
По данным ФСБ, задержанные принимали участие в финансировании обеспечении средствами террора исполнителей теракта 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Как заявил один из бандитов, он отвозил оружие в Мытищи, а также помогал финансами.
Кроме того, сообщили в службе, боевики хотели устроить взрыв в городском парке в Каспийске, а затем выехать за пределы России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"
30 марта, 13:16
 
ПроисшествияКрокус сити холлФСБ
 
 
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