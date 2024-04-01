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Французский политик указал на нелегитимность Зеленского
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского - 01.04.2024, ПРАЙМ
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского
Флориан Филиппо, лидер партии "Французские патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, заявил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:17+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Флориан Филиппо, лидер партии "Французские патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, заявил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик написал в социальной сети Х."С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями", - написал Филиппо.По его словам, отмена президентских выборов связана с тем, что среди украинцев растет негативное отношение у нынешнему украинскому лидеру. Филиппо добавил, что это позор, которые финансируется Европой.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. По словам самого Зеленского, проведение выборов на данный момент "не ко времени".В Кремле в свою очередь отмечали, что Москва помнит о выборах и будет тщательно изучать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что все контакты с Зеленским происходят на фоне того, что он занимает президентский пост, однако главой государства официально не является.
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Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского
Филиппо: с сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Флориан Филиппо, лидер партии "Французские патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, заявил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик написал в социальной сети Х.
"С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями", - написал Филиппо.
По его словам, отмена президентских выборов связана с тем, что среди украинцев растет негативное отношение у нынешнему украинскому лидеру. Филиппо добавил, что это позор, которые финансируется Европой.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. По словам самого Зеленского, проведение выборов на данный момент "не ко времени".
В Кремле в свою очередь отмечали, что Москва помнит о выборах и будет тщательно изучать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что все контакты с Зеленским происходят на фоне того, что он занимает президентский пост, однако главой государства официально не является.