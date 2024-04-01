Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240401/zelenskiy-846941390.html
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского - 01.04.2024, ПРАЙМ
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского
Флориан Филиппо, лидер партии "Французские патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, заявил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:17+0300
2024-04-01T15:17+0300
политика
франция
украина
владимир зеленский
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Флориан Филиппо, лидер партии "Французские патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, заявил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик написал в социальной сети Х."С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями", - написал Филиппо.По его словам, отмена президентских выборов связана с тем, что среди украинцев растет негативное отношение у нынешнему украинскому лидеру. Филиппо добавил, что это позор, которые финансируется Европой.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. По словам самого Зеленского, проведение выборов на данный момент "не ко времени".В Кремле в свою очередь отмечали, что Москва помнит о выборах и будет тщательно изучать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что все контакты с Зеленским происходят на фоне того, что он занимает президентский пост, однако главой государства официально не является.
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, украина, владимир зеленский, новости
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
15:17 01.04.2024
 
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского

Филиппо: с сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Флориан Филиппо, лидер партии "Французские патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, заявил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик написал в социальной сети Х.
"С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями", - написал Филиппо.
По его словам, отмена президентских выборов связана с тем, что среди украинцев растет негативное отношение у нынешнему украинскому лидеру. Филиппо добавил, что это позор, которые финансируется Европой.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. По словам самого Зеленского, проведение выборов на данный момент "не ко времени".
В Кремле в свою очередь отмечали, что Москва помнит о выборах и будет тщательно изучать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что все контакты с Зеленским происходят на фоне того, что он занимает президентский пост, однако главой государства официально не является.
 
ПолитикаФРАНЦИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала