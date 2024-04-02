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В ЕК признали: они не могут использовать доходы с российских активов
В ЕК признали: они не могут использовать доходы с российских активов - 02.04.2024, ПРАЙМ
В ЕК признали: они не могут использовать доходы с российских активов
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил РИА Новости, что не видит решений по использованию доходов с российских активов в ближайшие сроки. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:19+0300
2024-04-02T13:19+0300
2024-04-02T13:33+0300
экономика
россия
ек
замороженные российские активы
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РИМ, 2 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил РИА Новости, что не видит решений по использованию доходов с российских активов в ближайшие сроки."Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому были приняты решения", - сказал Джентилони.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров.
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россия, ек, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ЕК, замороженные российские активы
В ЕК признали: они не могут использовать доходы с российских активов
Еврокомиссар Джентилони заявил, что не видит решений по использованию доходов с активов РФ
РИМ, 2 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил РИА Новости, что не видит решений по использованию доходов с российских активов в ближайшие сроки.
"Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому были приняты решения", - сказал Джентилони.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров.