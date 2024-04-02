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Индия выразила обеспокоенность санкциями Запада на импорт алмазов из России - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Индия выразила обеспокоенность санкциями Запада на импорт алмазов из России
Индия выразила обеспокоенность санкциями Запада на импорт алмазов из России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Индия выразила обеспокоенность санкциями Запада на импорт алмазов из России
Индия озабочена санкциями на импорт алмазов из России, поскольку эта мера нанесет ущерб отрасли огранки алмазов, сосредоточенной в городе Сурат в индийском... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T12:08+0300
2024-04-02T12:08+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апр - ПРАЙМ. Индия озабочена санкциями на импорт алмазов из России, поскольку эта мера нанесет ущерб отрасли огранки алмазов, сосредоточенной в городе Сурат в индийском Гуджарате, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен."Наши усилия - отсрочить (запрет на импорт – ред.), смягчить его, а лучше всего не допустить, чтобы это произошло вообще. Для нас это стало приоритетным вопросом, и мы постараемся найти решение в ближайшие дни", - сказал Джайшанкар, отвечая на вопрос, как запрет повредит алмазной промышленности Сурата, которая занимается огранкой 90% мирового алмазного сырья.Министр отметил, что страны, которые запретили импорт российского алмазного сырья через третьи страны, являются лишь потребителями и занятость их населения от этого не зависит.Он добавил, что в настоящее время санкции введены в отношении алмазов весом в 1 карат, и вопрос может быть решен при условии прекращения огня между Россией и Украиной, но, по его мнению, это вряд ли это произойдет в ближайшее время. При этом Джайшанкар добавил, что, если кризис на Украине продолжится, то это может "создать проблемы" для индийской алмазной промышленности.
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индия, россия, алмазы, запад, новости
ИНДИЯ, РОССИЯ, алмазы, ЗАПАД, Новости
12:08 02.04.2024
 
Индия выразила обеспокоенность санкциями Запада на импорт алмазов из России

Глава МИД Индии: Индия озабочена санкциями Запада на импорт алмазов из России

© Пресс-служба компании "Алроса" | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы
© Пресс-служба компании "Алроса"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апр - ПРАЙМ. Индия озабочена санкциями на импорт алмазов из России, поскольку эта мера нанесет ущерб отрасли огранки алмазов, сосредоточенной в городе Сурат в индийском Гуджарате, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен.
"Наши усилия - отсрочить (запрет на импорт – ред.), смягчить его, а лучше всего не допустить, чтобы это произошло вообще. Для нас это стало приоритетным вопросом, и мы постараемся найти решение в ближайшие дни", - сказал Джайшанкар, отвечая на вопрос, как запрет повредит алмазной промышленности Сурата, которая занимается огранкой 90% мирового алмазного сырья.
Министр отметил, что страны, которые запретили импорт российского алмазного сырья через третьи страны, являются лишь потребителями и занятость их населения от этого не зависит.
Он добавил, что в настоящее время санкции введены в отношении алмазов весом в 1 карат, и вопрос может быть решен при условии прекращения огня между Россией и Украиной, но, по его мнению, это вряд ли это произойдет в ближайшее время. При этом Джайшанкар добавил, что, если кризис на Украине продолжится, то это может "создать проблемы" для индийской алмазной промышленности.
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20 марта, 16:41
 
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