Двинул выше: рынок переписывает вершины - 02.04.2024, ПРАЙМ
Двинул выше: рынок переписывает вершины
В первый день апреля индекс Мосбиржи ожидаемо обновил годовые максимумы и двинул выше — переписаны вершины более чем за два года. Все по плану, и это не предел. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T09:49+0300
2024-04-02T09:49+0300
2024-04-02T09:49+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В первый день апреля индекс Мосбиржи ожидаемо обновил годовые максимумы и двинул выше — переписаны вершины более чем за два года. Все по плану, и это не предел. Следующий ориентир расположен на динамической границе у 3400 п. А до конца года ждем индекс к 3650 п.Сильнее рынка были акции АФК Система с +8% на фоне грядущих IPO дочек корпорации. Слабее оказались расписки X5 Group — сначала они обновили исторические максимумы, а потом рухнули на 8% на фоне приостановки торгов на Мосбирже в рамках процесса редомициляции корпорации. Просто активным трейдерам там не захотелось ждать несколько месяцев возобновления торгов.Факторы ралли на рынке — дивидендные ожидания, бум публичных размещений корпораций, вероятность завершения подъема ключевой ставки ЦБ и перспективы разворота цикла ДКП во II полугодии.Рубль несколько отбил потери марта — доллар и евро откатили на 0,4–0,5%, есть риск временного углубления доллара к 91,5 — там техническая поддержка по локальным минимумам. Для рубля факторами поддержки служат нормативы репатриации выручки экспортеров и высокие ставки от ЦБ. В тандеме данные факторы расширяют предложение валюты на рынке и сдерживают спрос на валюту под импорт. Многомесячный валютный боковик сохранится и в апреле.
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В первый день апреля индекс Мосбиржи ожидаемо обновил годовые максимумы и двинул выше — переписаны вершины более чем за два года. Все по плану, и это не предел. Следующий ориентир расположен на динамической границе у 3400 п. А до конца года ждем индекс к 3650 п.
Сильнее рынка были акции АФК Система с +8% на фоне грядущих IPO дочек корпорации. Слабее оказались расписки X5 Group — сначала они обновили исторические максимумы, а потом рухнули на 8% на фоне приостановки торгов на Мосбирже в рамках процесса редомициляции корпорации. Просто активным трейдерам там не захотелось ждать несколько месяцев возобновления торгов.
Факторы ралли на рынке — дивидендные ожидания, бум публичных размещений корпораций, вероятность завершения подъема ключевой ставки ЦБ и перспективы разворота цикла ДКП во II полугодии.
Рубль несколько отбил потери марта — доллар и евро откатили на 0,4–0,5%, есть риск временного углубления доллара к 91,5 — там техническая поддержка по локальным минимумам. Для рубля факторами поддержки служат нормативы репатриации выручки экспортеров и высокие ставки от ЦБ. В тандеме данные факторы расширяют предложение валюты на рынке и сдерживают спрос на валюту под импорт. Многомесячный валютный боковик сохранится и в апреле.
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