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Двинул выше: рынок переписывает вершины - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Двинул выше: рынок переписывает вершины
Двинул выше: рынок переписывает вершины - 02.04.2024, ПРАЙМ
Двинул выше: рынок переписывает вершины
В первый день апреля индекс Мосбиржи ожидаемо обновил годовые максимумы и двинул выше — переписаны вершины более чем за два года. Все по плану, и это не предел. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T09:49+0300
2024-04-02T09:49+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1712040589
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В первый день апреля индекс Мосбиржи ожидаемо обновил годовые максимумы и двинул выше — переписаны вершины более чем за два года. Все по плану, и это не предел. Следующий ориентир расположен на динамической границе у 3400 п. А до конца года ждем индекс к 3650 п.Сильнее рынка были акции АФК Система с +8% на фоне грядущих IPO дочек корпорации. Слабее оказались расписки X5 Group — сначала они обновили исторические максимумы, а потом рухнули на 8% на фоне приостановки торгов на Мосбирже в рамках процесса редомициляции корпорации. Просто активным трейдерам там не захотелось ждать несколько месяцев возобновления торгов.Факторы ралли на рынке — дивидендные ожидания, бум публичных размещений корпораций, вероятность завершения подъема ключевой ставки ЦБ и перспективы разворота цикла ДКП во II полугодии.Рубль несколько отбил потери марта — доллар и евро откатили на 0,4–0,5%, есть риск временного углубления доллара к 91,5 — там техническая поддержка по локальным минимумам. Для рубля факторами поддержки служат нормативы репатриации выручки экспортеров и высокие ставки от ЦБ. В тандеме данные факторы расширяют предложение валюты на рынке и сдерживают спрос на валюту под импорт. Многомесячный валютный боковик сохранится и в апреле.
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
09:49 02.04.2024
 

Двинул выше: рынок переписывает вершины

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В первый день апреля индекс Мосбиржи ожидаемо обновил годовые максимумы и двинул выше — переписаны вершины более чем за два года. Все по плану, и это не предел. Следующий ориентир расположен на динамической границе у 3400 п. А до конца года ждем индекс к 3650 п.
Сильнее рынка были акции АФК Система с +8% на фоне грядущих IPO дочек корпорации. Слабее оказались расписки X5 Group — сначала они обновили исторические максимумы, а потом рухнули на 8% на фоне приостановки торгов на Мосбирже в рамках процесса редомициляции корпорации. Просто активным трейдерам там не захотелось ждать несколько месяцев возобновления торгов.
Факторы ралли на рынке — дивидендные ожидания, бум публичных размещений корпораций, вероятность завершения подъема ключевой ставки ЦБ и перспективы разворота цикла ДКП во II полугодии.
Рубль несколько отбил потери марта — доллар и евро откатили на 0,4–0,5%, есть риск временного углубления доллара к 91,5 — там техническая поддержка по локальным минимумам. Для рубля факторами поддержки служат нормативы репатриации выручки экспортеров и высокие ставки от ЦБ. В тандеме данные факторы расширяют предложение валюты на рынке и сдерживают спрос на валюту под импорт. Многомесячный валютный боковик сохранится и в апреле.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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