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Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода
Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода - 02.04.2024, ПРАЙМ
Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода
Saudi Aramco намерена инвестировать 7,7 миллиарда долларов в расширение мощностей своего газоперерабатывающего завода "Фадхили" в Саудовской Аравии с 2,5 до 4... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:18+0300
2024-04-02T16:18+0300
энергетика
saudi aramco
инвестиции
завод
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Saudi Aramco намерена инвестировать 7,7 миллиарда долларов в расширение мощностей своего газоперерабатывающего завода "Фадхили" в Саудовской Аравии с 2,5 до 4 миллиардов кубических футов в сутки, сообщила компания. "Aramco, одна из ведущих мировых интегрированных энергетических и химических компаний, сегодня заключила контракты на проектирование, закупки и строительство (EPC) на сумму 7,7 миллиарда долларов для масштабного расширения своего газового завода "Фадхили" в Восточной провинции Саудовской Аравии. Ожидается, что проект увеличит перерабатывающую мощность завода с 2,5 до 4 миллиардов стандартных кубических футов в сутки", - говорится в сообщении. Saudi Aramco отметила, что дополнительные перерабатывающие мощности на 1,5 миллиардов кубических футов внесут вклад в реализацию стратегии увеличения добычи газа более чем на 60% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года. Расширение "Фадхили" планируется завершить к ноябрю 2027 года. "Aramco заключила контракты EPC на проект расширения газового завода "Фадхили" с Samsung Engineering Company, GS Engineering &amp; Construction Corporation и Nesma &amp; Partners", - добавила компания.
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saudi aramco, инвестиции, завод
Энергетика, Saudi Aramco, инвестиции, завод
16:18 02.04.2024
 
Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода

Saudi Aramco инвестирует $7,7 млрд в расширение своего газоперерабатывающего завода

© Saudi AramcoГПЗ в Хараде
ГПЗ в Хараде
© Saudi Aramco
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Saudi Aramco намерена инвестировать 7,7 миллиарда долларов в расширение мощностей своего газоперерабатывающего завода "Фадхили" в Саудовской Аравии с 2,5 до 4 миллиардов кубических футов в сутки, сообщила компания.
"Aramco, одна из ведущих мировых интегрированных энергетических и химических компаний, сегодня заключила контракты на проектирование, закупки и строительство (EPC) на сумму 7,7 миллиарда долларов для масштабного расширения своего газового завода "Фадхили" в Восточной провинции Саудовской Аравии. Ожидается, что проект увеличит перерабатывающую мощность завода с 2,5 до 4 миллиардов стандартных кубических футов в сутки", - говорится в сообщении.
Saudi Aramco отметила, что дополнительные перерабатывающие мощности на 1,5 миллиардов кубических футов внесут вклад в реализацию стратегии увеличения добычи газа более чем на 60% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года.
Расширение "Фадхили" планируется завершить к ноябрю 2027 года.
"Aramco заключила контракты EPC на проект расширения газового завода "Фадхили" с Samsung Engineering Company, GS Engineering & Construction Corporation и Nesma & Partners", - добавила компания.
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