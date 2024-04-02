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На Западе забили тревогу: в обороне НАТО обнаружились обширные пробелы
На Западе забили тревогу: в обороне НАТО обнаружились обширные пробелы - 02.04.2024, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу: в обороне НАТО обнаружились обширные пробелы
НАТО не хватает мощного оборонного присутствия на севере, нечего противопоставить России в Арктике, пишет газета Foreign Policy. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:52+0300
2024-04-02T13:52+0300
2024-04-02T13:52+0300
нато
россия
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. НАТО не хватает мощного оборонного присутствия на севере, нечего противопоставить России в Арктике, пишет газета Foreign Policy.Как отмечает издание, ни у одной страны-члена альянса нет кораблей ледового класса, оснащенных как противовоздушными, так и противолодочными средствами одновременно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Российские атомные подводные лодки, способные нанести удар по Северной Америке, могут пройти из Баренцева моря через так называемый “Медвежий проход” между Скандинавией и норвежским Шпицбергеном, а также подо льдом вдоль побережья восточной Гренландии без риска быть обнаруженными. Таким образом в обороне НАТО есть обширные пробелы", - сказано в материале.Ранее NBC News, сославшись на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска, передавал, что Россия значительно опережает США в освоении Арктики. Кроме того, канадское издание Le Devoir сообщало, что активные действия Москвы в регионе вызывают беспокойство у западных стран. Источник издания, заместитель командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Блейз Фроули, подчеркивал, что в распоряжении России находятся 40 атомных ледоколов, тогда как у США всего пять кораблей такого типа, и то на двоих с Канадой.Полный текст читайте на ИноСМИ
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нато, россия, арктика
На Западе забили тревогу: в обороне НАТО обнаружились обширные пробелы
FP: НАТО не способна противостоять военному потенциалу России в Арктике
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ.
НАТО не хватает мощного оборонного присутствия на севере, нечего противопоставить России в Арктике, пишет газета Foreign Policy
.
Как отмечает издание, ни у одной страны-члена альянса нет кораблей ледового класса, оснащенных как противовоздушными, так и противолодочными средствами одновременно.
"Российские атомные подводные лодки, способные нанести удар по Северной Америке, могут пройти из Баренцева моря через так называемый “Медвежий проход” между Скандинавией и норвежским Шпицбергеном, а также подо льдом вдоль побережья восточной Гренландии без риска быть обнаруженными. Таким образом в обороне НАТО есть обширные пробелы", - сказано в материале.
Ранее NBC News, сославшись на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска, передавал, что Россия значительно опережает США в освоении Арктики. Кроме того, канадское издание Le Devoir сообщало, что активные действия Москвы в регионе вызывают беспокойство у западных стран. Источник издания, заместитель командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Блейз Фроули, подчеркивал, что в распоряжении России находятся 40 атомных ледоколов, тогда как у США всего пять кораблей такого типа, и то на двоих с Канадой.
Британцы тренируют хаски для противостояния с Россией в Арктике, пишет СМИ