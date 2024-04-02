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Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира - 02.04.2024, ПРАЙМ
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно вновь возглавил ежегодный список богатейших людей мира по версии Forbes. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:24+0300
2024-04-02T16:24+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно вновь возглавил ежегодный список богатейших людей мира по версии Forbes.Согласно изданию, состояние Арно оценивается в 233 миллиарда долларов. На втором месте расположился Илон Маск, а третье место занял Джефф Безос.В списке также присутствуют Марк Цукерберг, чье состояние увеличилось до 177 миллиардов долларов, и Ларри Эллисон, чье состояние оценили в 141 миллиард долларов. Общее состояние всех миллиардеров, по данным Forbes, составляет 14,2 триллиона долларов, что на 2 миллиарда больше, чем год назад.Количество миллиардеров также увеличилось до 2 781 человека. Отмечается, что Соединенные Штаты стали страной-лидером по количеству миллиардеров, за ней следуют Китай и Индия.
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бернар арно, новости, финансы
Экономика, Бернар Арно, Новости, Финансы
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Владелец LVMH Бернар Арно вновь возглавил рейтинг богачей мира Forbes
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно вновь возглавил ежегодный список богатейших людей мира по версии Forbes.
Согласно изданию, состояние Арно оценивается в 233 миллиарда долларов. На втором месте расположился Илон Маск, а третье место занял Джефф Безос.
В списке также присутствуют Марк Цукерберг, чье состояние увеличилось до 177 миллиардов долларов, и Ларри Эллисон, чье состояние оценили в 141 миллиард долларов. Общее состояние всех миллиардеров, по данным Forbes, составляет 14,2 триллиона долларов, что на 2 миллиарда больше, чем год назад.
Количество миллиардеров также увеличилось до 2 781 человека. Отмечается, что Соединенные Штаты стали страной-лидером по количеству миллиардеров, за ней следуют Китай и Индия.