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В Татарстане беспилотники атаковали предприятия, шесть человек пострадали

В Татарстане беспилотники атаковали предприятия, шесть человек пострадали - 02.04.2024, ПРАЙМ

В Татарстане беспилотники атаковали предприятия, шесть человек пострадали

БПЛА совершили атаки на предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане, есть пострадавшие, технологический процесс не нарушен. Об этом сообщила... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T08:37+0300

2024-04-02T08:37+0300

2024-04-02T09:31+0300

происшествия

татарстан

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КАЗАНЬ, 2 апр – ПРАЙМ. БПЛА совершили атаки на предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане, есть пострадавшие, технологический процесс не нарушен. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. "Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — сказано в сообщении. Отмечается, что в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывают всю необходимую помощь. Также отмечается, что все службы находятся в повышенной готовности. Позднее Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали шесть человек."Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", — сказано в сообщении.Отмечается, что госпитализированные сейчас проходят медобследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой.Глава Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает информацию по ситуации в Закамье. "Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", — сказал Минниханов.Позднее ОЭЗ "Алабуга" сообщила, что беспилотники ударили по общежитию на ее территории два человека ранены.По данным в телеграм-канале ОЭЗ, удар был нанесен сегодня в 5.45 утра по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками."Два человека ранены", — сказано в сообщении.

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татарстан