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Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России
Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в первом квартале в годовом выражении выросли на 86%, до 328,9 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные... | 02.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в первом квартале в годовом выражении выросли на 86%, до 328,9 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.При этом за март также наблюдается положительная динамика: рост на 107% год к году, до 145,6 тысячи легковушек.Суммарные продажи автомобилей в стране всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - за три месяца составили 391,9 тысячи штук, что на 74% выше прошлогодних результатов аналогичного периода. "При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 167 тысяч штук, что на 31% больше показателей первого квартала 2023 года", - добавили в министерстве.
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РОССИЯ, Минпромторг, Новости
12:03 02.04.2024 (обновлено: 12:28 02.04.2024)
 
Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России

Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале выросли на 86%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в первом квартале в годовом выражении выросли на 86%, до 328,9 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
При этом за март также наблюдается положительная динамика: рост на 107% год к году, до 145,6 тысячи легковушек.
Суммарные продажи автомобилей в стране всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - за три месяца составили 391,9 тысячи штук, что на 74% выше прошлогодних результатов аналогичного периода. "При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 167 тысяч штук, что на 31% больше показателей первого квартала 2023 года", - добавили в министерстве.
 
РОССИЯМинпромторгНовости
 
 
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