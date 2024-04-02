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Банк России сообщил о снижении доли коротких займов "до зарплаты"

Банк России сообщил о снижении доли коротких займов "до зарплаты" - 02.04.2024, ПРАЙМ

Банк России сообщил о снижении доли коротких займов "до зарплаты"

Доля коротких займов "до зарплаты" в России в 2023 году снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%, сообщил Банк России. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T10:37+0300

2024-04-02T10:37+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Доля коротких займов "до зарплаты" в России в 2023 году снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%, сообщил Банк России. "Доля коротких займов "до зарплаты" снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%. Обычно они являются самыми дорогими в секторе микрофинансовых организаций (МФО)", - говорится в релизе ЦБ по итогам работы микрофинансовой отрасли в стране за 2023 год. Основной объем займов, по данным регулятора, выдавался в среднесрочном сегменте. Это способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки граждан. Причиной изменения структуры выданных займов стали новые регуляторные требования: ставка не может быть более 0,8% в день, максимальный размер переплаты - не более 1,3 от суммы долга за весь период. Также в течение года постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. "Благодаря в том числе этим мерам улучшилось качество портфелей МФО: так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, это самое низкое значение с начала 2021 года", - сообщил регулятор. В то же время расширение покупательского спроса стало стимулом для потребительского кредитования, отмечает ЦБ. Так, по итогам года портфель микрозаймов вырос на 22%, до 443 миллиардов рублей. Доминировало онлайн-кредитование, в офисах выдавался лишь каждый пятый заем.

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