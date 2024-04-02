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ЦБ проработает с банками России расширение банкоматной сети в ряде стран
ЦБ проработает с банками России расширение банкоматной сети в ряде стран - 02.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ проработает с банками России расширение банкоматной сети в ряде стран
Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там банкоматной сети, сообщила первый... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T17:04+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там банкоматной сети, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на открытом заседании рабочей группы при комитете Госдумы по финрынку."Часть стран в силу вторичных санкций, боязни этих рисков - да, действительно отказались. Но в этих странах есть наши банки, и мы сейчас с нашими банками как раз прорабатываем вопрос, чтобы наши банки в этих странах смогли расширить свою банкоматную сеть и сеть POS-терминалов. Объем этой сети действительно сейчас в проработке", - сказала Скоробогатова, отвечая на вопрос одного из участников заседания, касающийся возможности использования карт "Мир" за рубежом.
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Банк России, РОССИЯ, Новости
ЦБ проработает с банками России расширение банкоматной сети в ряде стран
ЦБ изучит с банками РФ расширение банкоматной сети в странах, отказавшихся от карт "Мир"
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там банкоматной сети, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на открытом заседании рабочей группы при комитете Госдумы по финрынку.
"Часть стран в силу вторичных санкций, боязни этих рисков - да, действительно отказались. Но в этих странах есть наши банки, и мы сейчас с нашими банками как раз прорабатываем вопрос, чтобы наши банки в этих странах смогли расширить свою банкоматную сеть и сеть POS-терминалов. Объем этой сети действительно сейчас в проработке", - сказала Скоробогатова, отвечая на вопрос одного из участников заседания, касающийся возможности использования карт "Мир" за рубежом.