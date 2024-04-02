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ЦБ запустит пилотные проекты универсального QR-кода и биоэквайринга

ЦБ запустит пилотные проекты универсального QR-кода и биоэквайринга - 02.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ запустит пилотные проекты универсального QR-кода и биоэквайринга

Банк России планирует в середине года запустить пилотные проекты универсального платежного QR-кода и биоэквайринга, рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T17:42+0300

2024-04-02T17:42+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России планирует в середине года запустить пилотные проекты универсального платежного QR-кода и биоэквайринга, рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. "Мы видим, что система оплаты не картой, а мобильным приложением или по QR-коду, активно развивается, наши граждане действительно воспринимают уже как достаточно удобную, но люди путаются, когда большое количество QR в магазинах или где-то, и они начинают спрашивать, а каким QR что оплачивать, большая линейка QR-банков", - сказала она на открытом заседании рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку. "Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR - это такой некий технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит, он просто пользуется своим мобильным телефоном, наводит на QR и дальше у него идет выбор из банков и он сам выбирает, каким привычным банком он хотел бы оплатить", - добавила она. По ее словам, это сильно упростит жизнь и гражданам, и бизнесу. "Законодательные изменения для этого будут нужны, мы с этим к вам придем. А в этом году мы хотим запустить пилот уже с несколькими банками, это будет середина года", - сказала она. Кроме того, ЦБ РФ в середине года планирует запустить пилотный проект биоэквайринга. "Внедрение биоэквайринга. Тема, которая возникла на стыке единой биометрической системы, законы и нормативку по которому мы тоже принимали с вами, уважаемые коллеги, и Национальной системой платежных карт. Это возможность оплаты по лицу до определенного лимита и в отношении молодежи и людей, которые очень инновационные и цифровые, эта услуга востребована. Такой пилот мы тоже хотим запустить в середине этого года", - рассказала она. В марте Скоробогатова сообщала, что ЦБ планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, более точные сроки не уточнялись.

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