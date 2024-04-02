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Путин отметил исторический минимум безработицы в России - 02.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин отметил исторический минимум безработицы в России
Путин отметил исторический минимум безработицы в России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин отметил исторический минимум безработицы в России
экономические показатели России удовлетворительны, страна решает задачи в социальной сфере, отмечается исторически низкий уровень безработицы. Об этом заявил... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:28+0300
2024-04-02T15:28+0300
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. экономические показатели России удовлетворительны, страна решает задачи в социальной сфере, отмечается исторически низкий уровень безработицы. Об этом заявил президент Владимир Путин.Глава государства во вторник, 2 апреля, выступил на расширенном заседании коллегии МВД России."У нас в социальной сфере мы решаем стоящие перед нами задачи – исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности. Это все результаты нашей совместной работы", - сказал он.Российский лидер добавил, что экономические показатели страны в целом удовлетворительны. По его словам, экономика растет на 3,6 процента.
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владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ
15:28 02.04.2024
 
Путин отметил исторический минимум безработицы в России

Путин: РФ решает задачи в соцсфере, сейчас отмечается исторический минимум безработицы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Трудовая книжка
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. экономические показатели России удовлетворительны, страна решает задачи в социальной сфере, отмечается исторически низкий уровень безработицы. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства во вторник, 2 апреля, выступил на расширенном заседании коллегии МВД России.
"У нас в социальной сфере мы решаем стоящие перед нами задачи – исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности. Это все результаты нашей совместной работы", - сказал он.
Российский лидер добавил, что экономические показатели страны в целом удовлетворительны. По его словам, экономика растет на 3,6 процента.
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