https://1prime.ru/20240402/birzhi-846975690.html

Биржи удивили: вот как можно заработать, пока не прилетел "черный лебедь"

Биржи удивили: вот как можно заработать, пока не прилетел "черный лебедь" - 02.04.2024, ПРАЙМ

Биржи удивили: вот как можно заработать, пока не прилетел "черный лебедь"

Начало второго квартала принесло российскому рынку акций оптимизм и новые рекорды. В понедельник он обновил максимумы с февраля 2022 года, поднявшись выше... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T04:04+0300

2024-04-02T04:04+0300

2024-04-02T04:04+0300

эксклюзив

московская биржа

биржи

биржевые торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/73/841467397_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ab6ac24078d2ab709b03e950d232672.jpg

МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Начало второго квартала принесло российскому рынку акций оптимизм и новые рекорды. В понедельник он обновил максимумы с февраля 2022 года, поднявшись выше уровня 3350 пунктов по индексу Мосбиржи. Как и на чем можно заработать в этой ситуации, читайте в материале "Прайма".Выше рынка росли бумаги "Полюса", "Селигдара", АФК "Системы", ретейлера X5, "Интер РАО", расписки OZON и акции "Газпром нефти". Теряли в цене бумаги "Аэрофлота", НЛМК, ПИКа, префы "Сургутнефтегаза".Аналитики объясняют происходящее совпадением сразу нескольких факторов. Во-первых, сырье на мировых рынках дорожает. Нефть марки Brent подбирается к 90 долларам за баррель. Золотодобывающие компании толкает вверх подорожание желтого металла до исторических максимумов.Деньги остаются домаПозитива добавляет и ралли на мировых торговых площадках – хорошие статданные и отчетность вдохновляют инвесторов на покупки. Так, недавно вышли хорошие данные по PMI в промышленности Китая, что потенциально означает более высокий спрос на сырье, считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.Аналитики акцентируют внимание на дивидендном факторе. Сейчас в самом разгаре сезон корпоративных отчетностей. Для большинства эмитентов 2023 год был успешным, поэтому компании публикуют сильные финансовые результаты, а также рекомендуют дивиденды."Впереди сезон ежегодных выплат акционерам, и они ожидаются весьма высокие", - рассуждает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Он напомнил и о массовой редомицилляции – переводе бизнеса в российскую юрисдикцию. Это снимает некоторые ограничения на выплату дивидендов. Немаловажный момент – на рынке скопилось слишком много денег. Инвестиционных альтернатив российским акциям мало из-за закрытости рынка. Аналитик "Цифра Брокер" Наталия Пырьева напомнила о значительном росте доли розничных инвесторов на фондовом рынке. В условиях ограниченности инвестиционной деятельности в России именно розничные инвесторы формируют рост активности на рынке акций. Иными словами, экспорт капитала из-за санкций невозможен, поэтому ликвидность остается дома, разгоняя котировки.Новые рубежиСкорость, с которой индекс Мосбижи переписал двухлетние пики, говорит о том, что сегодняшний рекорд – вовсе не предел. Теперь открывается дорога к росту до 3400 пунктов – это следующий уровень сопротивления, после достижения которого тренд либо продолжится, либо развернется.Вероятно, достичь этой цели удастся достаточно быстро. Основным драйвером будет покупка акций под дивиденды, которые в этом году обещают быть рекордными, в районе 8-10%. Это существенно выше исторических 5-8%.Вообще, апрель - традиционно сильный месяц для российского рынка. За последние семь лет этот месяц закрывался снижением лишь в 2022 году. По итогам прошлого года индикатор Мосбиржи в апреле вырос на 7,5%.Если не прилетят "черные лебеди", рост на рынке российских акций продолжится и дальше. "По нашим оценкам, при текущих выше 3350 пунктов таргет года на 3650 пунктов (без дивидендов) вполне достижим. Цель по индексу на год с учетом дивидендов – 4000", - прогнозирует Зельцер.В свою очередь, Пырьева напомнила, что сильные финансовые показатели и ожидаемые дивиденды уже заложены в текущие цены. А вот фактор жестко денежно-кредитной политики все еще никак не отыгран рынком. "Соответственно, мы полагаем, что по мере завершения сезона отчетностей рынок может войти в коррекционное движение", - добавила она.Самые интересные историиТак или иначе, нынешним ростом вполне можно воспользоваться, чтобы заработать. Главное – правильно сформированный портфель. У многих инвесторов в нем бумаги Сбера, которые выглядят весьма перспективно. Сейчас рынок ждет рекомендаций набсовета по дивидендам за 2023 год и они, вероятно, окажутся выдающимися. Прочие интересные истории в банковском секторе – ВТБ и ТКС Холдинг. "В целом потенциал от 40% у Сбера до 100% у ВТБ", - полагает Зельцер.В нефтегазовом секторе сильно выглядят бумаги "Лукойла", которые продолжат рост на фоне дорожающей нефти. "По нашим оценкам, дивидендная доходность "Лукойла" на горизонте 12 месяцев может составить 14,2% − одно из наиболее высоких значений на рынке. Кроме того, "Лукойл" накопил почти 1,2 триллиона рублей денежных средств, что соответствует 22% от текущей капитализации компании. Возможно, она все еще рассчитывает провести хотя бы частичный выкуп акций у нерезидентов с дисконтом", - говорит Малых.Вскоре могут присоединиться и бумаги "Газпрома" - таргет 230 рублей, или +45% от текущих цифр. Интересной может стать и "Роснефть". Компания выделяется наличием масштабного проекта развития "Восток Ойл" и потенциалом по снижению долговой нагрузки. Кроме того, нефтяник выплачивает неплохие дивиденды − доходность на горизонте 12 месяцев может составить 11,6%.Сразу две компании потребительского сектора попали в число перспективных - "Русагро" и Fix Price. Первая продемонстрировала рекордные финансовые результаты, а прогноз на урожай в этом году снова сулит неплохие перспективы. Драйвером роста "Русагро" будут редомициляция и выплата дивидендов за 2023 год с потенциальной доходностью около 13%."Fix Price может перейти к двузначному темпу роста основных финансовых показателей. После завершения редомициляции в Казахстан ожидаем возобновления регулярных дивидендных выплат. Дивидендная доходность по итогам 2024 года может превысить 12%", - прогнозирует Малых.В транспорте и логистике тоже есть неплохой выбор. Акции "Совкомфлта" скорректировались с начала года от исторических максимумов на фоне санкционного давления. Отказ Индии от сотрудничества с компанией может привести к дополнительному витку роста ставок фрахта, и без того высоких на фоне дефицита мирового танкерного флота и логистического сбоя из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Мы полагаем, что коррекцией акций "Совкомфлота" можно воспользоваться для формирования длинных позиций", - говорит Пырьева.Интересны и акции ДВМП на фоне продолжающегося наращивания торговых отношений с Азией и Востоком. "Глобалтранс" в марте завершил процесс редомициляции и в ближайшее время может раскрыть планы по возобновлению дивидендных выплат. На дивиденды может быть направлено более 100% свободного денежного потока. Ранее компания уже поступала подобным образом. "Как только появится техническая возможность распределять дивиденды, величина выплат может составить около 173 рубля на акцию с доходностью 24% по текущим ценам", - прогнозирует аналитик.Потенциально интересный игрок – "Аэрофлот": на фоне роста пассажиропотока он демонстрирует хорошие финансовые результаты.В секторе энергетики стоит обратить внимание на "Интер РАО". Компания остается стабильным защитным бизнесом: совет директоров уже рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год, дивдоходность может составить около 8%. Это ниже, чем у вышеупомянутых игроков, но у "ИнтерРАО" неплохие перспективы. Она расширяет производственные мощности и выигрывает от индексации тарифов на электроэнергию. Потеря европейского экспортного рынка оказалось не такой страшной, и компания уже активно наращивает поставки в восточном направлении.Интересная история может быть у "Алросы". Компания попала под все возможные санкции, но по факту их эффект исчерпан. По мере приспособления к новым условиям положение будет улучшаться. Возобновление выплаты дивидендов окажет поддержку акциям.И, наконец, Московская биржа на фоне быстрого восстановления российского фондового рынка демонстрирует рекордные операционные и финансовые показатели по итогам 2023 года. Благодаря дальнейшему увеличению базы инвесторов, расширению спектра торгуемых инструментов, в том числе за счет новых IPO, сохранению повышенных процентных ставок, развитию портала "Финуслуги" бизнес Мосбиржи имеет неплохие перспективы на будущее, заключила представитель "Финам".

https://1prime.ru/20240329/birja-846835709.html

https://1prime.ru/20240401/maksimum-846918411.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

эксклюзив, московская биржа, биржи, биржевые торги