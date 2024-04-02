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Стоимость биткоина опустилась до 65 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась до 65 тысяч долларов - 02.04.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина опустилась до 65 тысяч долларов

Стоимость биткоина во вторник уменьшается на 7%, находится чуть выше отметки в 65 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T16:56+0300

2024-04-02T16:56+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник уменьшается на 7%, находится чуть выше отметки в 65 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 крупнейшим биржам, по состоянию 16.46 мск стоимость биткоина уменьшается на 7% за сутки - в среднем до 65 120 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин стоит 65 079 долларов. С начала года стоимость биткоина подскочила примерно на 54%. В марте показатель несколько раз обновлял исторический максимум, на данный момент рекорд составляет 73 777 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, стоимость, новости