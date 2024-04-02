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Стоимость биткоина опустилась до 65 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась до 65 тысяч долларов - 02.04.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась до 65 тысяч долларов
Стоимость биткоина во вторник уменьшается на 7%, находится чуть выше отметки в 65 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:56+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник уменьшается на 7%, находится чуть выше отметки в 65 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 крупнейшим биржам, по состоянию 16.46 мск стоимость биткоина уменьшается на 7% за сутки - в среднем до 65 120 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин стоит 65 079 долларов. С начала года стоимость биткоина подскочила примерно на 54%. В марте показатель несколько раз обновлял исторический максимум, на данный момент рекорд составляет 73 777 долларов.
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биткоин, стоимость, новости
Экономика, Биткоин, стоимость, Новости
Стоимость биткоина опустилась до 65 тысяч долларов
Стоимость биткоина опускается на семь процентов, находясь чуть выше 65 тысяч долларов
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник уменьшается на 7%, находится чуть выше отметки в 65 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 крупнейшим биржам, по состоянию 16.46 мск стоимость биткоина уменьшается на 7% за сутки - в среднем до 65 120 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин стоит 65 079 долларов.
С начала года стоимость биткоина подскочила примерно на 54%. В марте показатель несколько раз обновлял исторический максимум, на данный момент рекорд составляет 73 777 долларов.