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Посол Украины посетовал, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте
Посол Украины посетовал, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте - 02.04.2024, ПРАЙМ
Посол Украины посетовал, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте
В Бразилии никто не желает говорить о конфликте на Украине, так как эта тема неудобная, посетовал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью украинскому | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T09:35+0300
2024-04-02T09:35+0300
2024-04-02T09:47+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Бразилии никто не желает говорить о конфликте на Украине, так как эта тема неудобная, посетовал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью украинскому радио "Новое время"."Здесь мы видим совсем другой мир, такое впечатление, что люди живут на другой планете. О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Если вы идете, например, в МИД..., то тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить… Меня это первое время убивало", - заявил дипломат.По мнению Мельника, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна". Кроме того, западные союзники Киева даже не пытаются убедить Бразилию изменить настоящий курс.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отмечал, что все страны должны объединить свои усилия для писка мирного решения украинского кризиса.Ранее Мельник занимал пост посла Украины в Германии. Приобрел известность своими недипломатичными заявлениями в прошлом, включая критику канцлера Германии и оскорбления в адрес главы Tesla, Илона Маска.
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Политика, УКРАИНА, БРАЗИЛИЯ, Новости
Посол Украины посетовал, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте
Посол Украины Мельник: в Бразилии никто не хочет говорить о конфликте на Украине
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Бразилии никто не желает говорить о конфликте на Украине, так как эта тема неудобная, посетовал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью украинскому радио "Новое время".
"Здесь мы видим совсем другой мир, такое впечатление, что люди живут на другой планете. О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Если вы идете, например, в МИД..., то тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить… Меня это первое время убивало", - заявил дипломат.
По мнению Мельника, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна". Кроме того, западные союзники Киева даже не пытаются убедить Бразилию изменить настоящий курс.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отмечал, что все страны должны объединить свои усилия для писка мирного решения украинского кризиса.
Ранее Мельник занимал пост посла Украины в Германии. Приобрел известность своими недипломатичными заявлениями в прошлом, включая критику канцлера Германии и оскорбления в адрес главы Tesla, Илона Маска.
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