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Названа доля приостановивших работу в России зарубежных люксовых брендов

Названа доля приостановивших работу в России зарубежных люксовых брендов - 02.04.2024, ПРАЙМ

Названа доля приостановивших работу в России зарубежных люксовых брендов

Около трети зарубежных люксовых брендов с 2022 года приостановили свою деятельность в России, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T05:34+0300

2024-04-02T05:34+0300

2024-04-02T05:34+0300

экономика

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Около трети зарубежных люксовых брендов с 2022 года приостановили свою деятельность в России, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. "73% из представленных на российском рынке люксовых брендов продолжают работать в России, однако у большинства из них нет новых поставок, поэтому в магазинах представлен ограниченный ассортимент. 25% люксовых брендов приостановили свою деятельность в России. К ним относятся, например, Chanel, Gucci, Fendi, Cartier и другие люксовые марки", - рассказала руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Партнер Ricci Алексей Сигал отметил, что актуальные коллекции продолжают предлагать менее половины брендов сегмента люкс, представленных на российском рынке, в частности, Giorgio Armani, Valentino, Chloe, Brioni, Balmain, Kiton, в некоторых торговых центрах, включая ЦУМ в Москве, представлены новые коллекции от Dolce & Gabbana и Max Mara. "Оценивая показатель работающих люксовых брендов в России, можем его отметить на уровне 70-75%, при этом приостановили работу порядка трети <...>. Закрытия коснулись в основном "тяжелого люкса", например, Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton, Cartier, которые занимали знаковые площадки рядом с ЦУМом в Москве, но в общей сложности занимали менее 1% торговой площади на рынке", - уточнил Сигал. По данным руководителя департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полины Афанасьевой, об изменении статуса своего бизнеса в течение 2022-2024 годов заявили 18 иностранных брендов люксового сегмента, из них 16 приостановили работу, закрыв точки продаж, но не приняв окончательного решения об уходе с российского рынка, а два - Rolex и Jacquemus - полностью прекратили операционную деятельность в России. Как уточнила старший директор CORE.XP Марина Малахатько, люксовые бренды не ожидают, что в скором времени им удастся возобновить работу в России, поэтому они закрывают свои точки по истечении договоров аренды. "Но вряд ли собственники (площадей, занимаемых люксовыми брендами, - ред.) найдут ритейлеров, которые готовы платить за аренду по высоким ставкам, на которые соглашались люксовые бренды", - подчеркнула она.

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