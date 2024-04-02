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На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского
На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского - 02.04.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского
Кадровые перемены в Совете национальной безопасности и обороны и в Офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, передает украинское... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T10:24+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Кадровые перемены в Совете национальной безопасности и обороны и в Офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, передает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на аналитиков.Так, по мнению политолога Константина Бондаренко, Ермак зачищает Офис президента Зеленского от чуждых ему элементов. Кроме того, кадровые изменения могут говорить о высоком уровне доверия украинского лидера к главе ОП. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. Ред.) модели управления страной. <…> Главный орган страны - ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова "правительство")", — приводит издание мнение политолога Руслана Бортника.Ранее президент Зеленский уволил несколько советников и помощников, в числе которых были руководитель студии "Квартал-95" Сергей Шефир, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также Алена Вербицкая и Наталья Пушкарева.По заявлению пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, эти изменения были связаны с оптимизацией кадровой политики. Одновременно с этим, Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а назначил на его место Александра Литвиненко.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Новости
На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского
"Страна.ua": кадровые чистки в окружении Зеленского связаны с влиянием Ермака
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Кадровые перемены в Совете национальной безопасности и обороны и в Офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, передает
украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на аналитиков.
Так, по мнению политолога Константина Бондаренко, Ермак зачищает Офис президента Зеленского от чуждых ему элементов. Кроме того, кадровые изменения могут говорить о высоком уровне доверия украинского лидера к главе ОП.
"Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. Ред.) модели управления страной. <…> Главный орган страны - ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова "правительство")", — приводит издание мнение политолога Руслана Бортника.
Ранее президент Зеленский уволил несколько советников и помощников, в числе которых были руководитель студии "Квартал-95" Сергей Шефир, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также Алена Вербицкая и Наталья Пушкарева.
По заявлению пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, эти изменения были связаны с оптимизацией кадровой политики. Одновременно с этим, Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а назначил на его место Александра Литвиненко.
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