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На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского - 02.04.2024, ПРАЙМ
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На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского
На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского - 02.04.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского
Кадровые перемены в Совете национальной безопасности и обороны и в Офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, передает украинское... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T10:24+0300
2024-04-02T10:38+0300
политика
украина
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Кадровые перемены в Совете национальной безопасности и обороны и в Офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, передает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на аналитиков.Так, по мнению политолога Константина Бондаренко, Ермак зачищает Офис президента Зеленского от чуждых ему элементов. Кроме того, кадровые изменения могут говорить о высоком уровне доверия украинского лидера к главе ОП. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. Ред.) модели управления страной. &lt;…&gt; Главный орган страны - ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова "правительство")", — приводит издание мнение политолога Руслана Бортника.Ранее президент Зеленский уволил несколько советников и помощников, в числе которых были руководитель студии "Квартал-95" Сергей Шефир, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также Алена Вербицкая и Наталья Пушкарева.По заявлению пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, эти изменения были связаны с оптимизацией кадровой политики. Одновременно с этим, Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а назначил на его место Александра Литвиненко.
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украина, владимир зеленский, андрей ермак, новости
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Новости
10:24 02.04.2024 (обновлено: 10:38 02.04.2024)
 
На Украине раскрыли, кто зачистил окружение Зеленского

"Страна.ua": кадровые чистки в окружении Зеленского связаны с влиянием Ермака

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Кадровые перемены в Совете национальной безопасности и обороны и в Офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, передает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на аналитиков.
Так, по мнению политолога Константина Бондаренко, Ермак зачищает Офис президента Зеленского от чуждых ему элементов. Кроме того, кадровые изменения могут говорить о высоком уровне доверия украинского лидера к главе ОП.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. Ред.) модели управления страной. <…> Главный орган страны - ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова "правительство")", — приводит издание мнение политолога Руслана Бортника.
Ранее президент Зеленский уволил несколько советников и помощников, в числе которых были руководитель студии "Квартал-95" Сергей Шефир, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также Алена Вербицкая и Наталья Пушкарева.
По заявлению пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, эти изменения были связаны с оптимизацией кадровой политики. Одновременно с этим, Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а назначил на его место Александра Литвиненко.
Валерий Залужный и Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2023
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США
5 декабря 2023, 22:42
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНовости
 
 
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