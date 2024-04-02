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Родственники фигуранта дела "Крокуса" неделю провели на допросе в Душанбе

Родственники фигуранта дела "Крокуса" неделю провели на допросе в Душанбе - 02.04.2024, ПРАЙМ

Родственники фигуранта дела "Крокуса" неделю провели на допросе в Душанбе

Родственники десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе. Об этом агентству РИА Новости | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:58+0300

2024-04-02T13:58+0300

2024-04-02T13:58+0300

россия

крокус сити холл

теракт

новости

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Родственники десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе. Об этом агентству РИА Новости рассказала его мать Ханифа Нарзуллаева."После того как мы узнали, что его задержали, нас 25 марта с невесткой забрали на допрос в Душанбе, и вернулись мы только 30 марта", - сообщила она.Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. На допросе он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат и имеет троих детей. До ареста он работал разнорабочим на стройке без официальной регистрации в России.Согласно данным Следственного комитета, обвиняемый перечислил деньги сообщнику несколько дней до теракта "для обеспечения проживания террористов".Часть денег была передана исполнителю после совершения преступления. В данный момент в деле имеется десять подсудимых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКо всему прочему, ранее 26 марта Юсуфзода был арестован московским судом сроком на 12 суток за неповиновение полиции в ходе проверки документов.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.

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россия, крокус сити холл, теракт, новости