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Новак назвал число заключенных договоров на догазификацию

Новак назвал число заключенных договоров на догазификацию - 02.04.2024, ПРАЙМ

Новак назвал число заключенных договоров на догазификацию

Россияне в рамках программы бесплатной догазификации заключили, по данным на конец марта, более 1,1 миллиона договоров, газ подведен к границам участков 921... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:10+0300

2024-04-02T15:10+0300

2024-04-02T15:10+0300

энергетика

газ

александр новак

россия

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россияне в рамках программы бесплатной догазификации заключили, по данным на конец марта, более 1,1 миллиона договоров, газ подведен к границам участков 921 тысячи домовладений, сообщил вице-премьер России Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "На конец марта заключено более 1,1 миллиона договоров, газ подведен к границам участков 921 тысячи домовладений", – говорится в статье. Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах России и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной. Президент России Владимир Путин в понедельник поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и "Газпромом" расширить программу газификации, распространив ее на садовые некоммерческие товарищества (СНТ).

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газ, александр новак, россия