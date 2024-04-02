Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240402/dolg-847016182.html
ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян
ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян - 02.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян
Остаток по ипотеке у 75% россиян не превышает трех миллионов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T19:51+0300
2024-04-02T19:51+0300
экономика
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_ef06d009a615a58142cc46bd93794c0d.jpg
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Остаток по ипотеке у 75% россиян не превышает трех миллионов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй". "Остаток по ипотечному кредиту у 75% заемщиков не превышает 3 миллионов рублей" - сказано в материалах. Также отмечается, что треть ипотечных заемщиков имеют остаток по кредиту менее 1 миллиона рублей. А остаток свыше 10 миллионов рублей имеют лишь 2% от всех ипотечных заемщиков. По данным ЦБ, средняя задолженность заемщика по всем кредитам, получившего потребительский кредит в четвертом квартале 2023 года, составила 950 тысяч рублей. Также регулятор отмечает, что у 90% заемщиков остаток задолженности по кредиту наличными не превосходит один миллион рублей.
https://1prime.ru/20240402/sberbank-846990599.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ипотека
Экономика, ипотека
19:51 02.04.2024
 
ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян

ЦБ: долг по ипотеке у 75 процентов россиян не превышает трех миллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Остаток по ипотеке у 75% россиян не превышает трех миллионов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй".
"Остаток по ипотечному кредиту у 75% заемщиков не превышает 3 миллионов рублей" - сказано в материалах.
Также отмечается, что треть ипотечных заемщиков имеют остаток по кредиту менее 1 миллиона рублей. А остаток свыше 10 миллионов рублей имеют лишь 2% от всех ипотечных заемщиков.
По данным ЦБ, средняя задолженность заемщика по всем кредитам, получившего потребительский кредит в четвертом квартале 2023 года, составила 950 тысяч рублей. Также регулятор отмечает, что у 90% заемщиков остаток задолженности по кредиту наличными не превосходит один миллион рублей.
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Сбербанк запускает вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ
11:13
 
Экономикаипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала