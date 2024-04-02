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ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян

ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян - 02.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян

Остаток по ипотеке у 75% россиян не превышает трех миллионов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T19:51+0300

2024-04-02T19:51+0300

2024-04-02T19:51+0300

экономика

ипотека

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Остаток по ипотеке у 75% россиян не превышает трех миллионов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй". "Остаток по ипотечному кредиту у 75% заемщиков не превышает 3 миллионов рублей" - сказано в материалах. Также отмечается, что треть ипотечных заемщиков имеют остаток по кредиту менее 1 миллиона рублей. А остаток свыше 10 миллионов рублей имеют лишь 2% от всех ипотечных заемщиков. По данным ЦБ, средняя задолженность заемщика по всем кредитам, получившего потребительский кредит в четвертом квартале 2023 года, составила 950 тысяч рублей. Также регулятор отмечает, что у 90% заемщиков остаток задолженности по кредиту наличными не превосходит один миллион рублей.

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ипотека