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СМИ узнали о планах "Доширака" запустить в России производство чипсов - 02.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о планах "Доширака" запустить в России производство чипсов
СМИ узнали о планах "Доширака" запустить в России производство чипсов - 02.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах "Доширака" запустить в России производство чипсов
Российское подразделение южнокорейской компании Doshirak намерено локализовать в РФ производство чипсов и снеков. Об этом со ссылкой на данные Роспатента... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:50+0300
2024-04-02T13:50+0300
экономика
чипсы
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российское подразделение южнокорейской компании Doshirak намерено локализовать в РФ производство чипсов и снеков. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает издание "Ведомости".Отмечается, что в феврале текущего года "Доширак рус" подала заявки на регистрацию брендов "Buccella/Бучелла" и "Deluna/Делуна". Чипсы будут выпускаться из картофеля либо из пшеничной муки. Снеки будут производиться из злаков. Издание пишет, что "Доширак рус" ранее объявила на своем сайте, а также на порталах вакансий, что намерена освоить новые сегменты рынка и занимается разработкой "новых брендов и новых продуктов". В материале сказано, что в 2023 году компания приобрела мукомольный завод у тамбовского мельничного комплекса "Монолит", а также экс-предприятие Gallina Blanca в Нижегородской области, на котором производились бульонные кубики, приправы и лапша. Кроме того, компания имеет заводы в Раменском и под Рязанью.
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чипсы
Экономика, чипсы
13:50 02.04.2024
 
СМИ узнали о планах "Доширака" запустить в России производство чипсов

"Ведомости": "Доширак" хочет запустить производство чипсов и снеков в России

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПроизводство чипсов
Производство чипсов - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российское подразделение южнокорейской компании Doshirak намерено локализовать в РФ производство чипсов и снеков. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает издание "Ведомости".
Отмечается, что в феврале текущего года "Доширак рус" подала заявки на регистрацию брендов "Buccella/Бучелла" и "Deluna/Делуна". Чипсы будут выпускаться из картофеля либо из пшеничной муки. Снеки будут производиться из злаков.
Издание пишет, что "Доширак рус" ранее объявила на своем сайте, а также на порталах вакансий, что намерена освоить новые сегменты рынка и занимается разработкой "новых брендов и новых продуктов".
В материале сказано, что в 2023 году компания приобрела мукомольный завод у тамбовского мельничного комплекса "Монолит", а также экс-предприятие Gallina Blanca в Нижегородской области, на котором производились бульонные кубики, приправы и лапша. Кроме того, компания имеет заводы в Раменском и под Рязанью.
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