Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240402/dostizheniya-846988283.html
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США - 02.04.2024, ПРАЙМ
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США
Достигнутые Россией, несмотря на западные санкции, результаты показывают что способность Вашингтона влиять на внешнеполитические процессы через экономику... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T10:53+0300
2024-04-02T10:56+0300
экономика
сша
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Достигнутые Россией, несмотря на западные санкции, результаты показывают что способность Вашингтона влиять на внешнеполитические процессы через экономику ослабевает. Об этом сообщило издание Politico. Отмечается, что в то время как доллар, возможно, еще имеет сегодня международное экономическое превосходство, недавнее улучшение Россией эффективности военных действий, несмотря на западные санкции, доказывает, что США больше не могут нейтрализовать лишь росчерком пера министерства финансов меры, которые им не нравятся.В материале говорится, что получаемые Москвой от продажи энергоресурсов средства, идут на поддержку вооруженных сил, добившихся некоторых успехов на донецком направлении. При этом санкции, которые "раздражают Кремль, но в полном объеме не мешают ему", лишь уменьшают вероятность того, что Россия лишится Крыма или новых регионов. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240402/mig31-846987146.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, санкции против рф
Экономика, США, РОССИЯ, санкции против РФ
10:53 02.04.2024 (обновлено: 10:56 02.04.2024)
 
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США

Politico: достижения России даже при санкциях показывают, что влиятельность США ослабевает

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Достигнутые Россией, несмотря на западные санкции, результаты показывают что способность Вашингтона влиять на внешнеполитические процессы через экономику ослабевает. Об этом сообщило издание Politico.
Отмечается, что в то время как доллар, возможно, еще имеет сегодня международное экономическое превосходство, недавнее улучшение Россией эффективности военных действий, несмотря на западные санкции, доказывает, что США больше не могут нейтрализовать лишь росчерком пера министерства финансов меры, которые им не нравятся.
В материале говорится, что получаемые Москвой от продажи энергоресурсов средства, идут на поддержку вооруженных сил, добившихся некоторых успехов на донецком направлении. При этом санкции, которые "раздражают Кремль, но в полном объеме не мешают ему", лишь уменьшают вероятность того, что Россия лишится Крыма или новых регионов.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Надежды напрасны: советский истребитель не оставит F-16 шансов
10:11
 
ЭкономикаСШАРОССИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала