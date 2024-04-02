https://1prime.ru/20240402/dostizheniya-846988283.html
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США - 02.04.2024, ПРАЙМ
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США
Достигнутые Россией, несмотря на западные санкции, результаты показывают что способность Вашингтона влиять на внешнеполитические процессы через экономику... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T10:53+0300
2024-04-02T10:53+0300
2024-04-02T10:56+0300
экономика
сша
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Достигнутые Россией, несмотря на западные санкции, результаты показывают что способность Вашингтона влиять на внешнеполитические процессы через экономику ослабевает. Об этом сообщило издание Politico. Отмечается, что в то время как доллар, возможно, еще имеет сегодня международное экономическое превосходство, недавнее улучшение Россией эффективности военных действий, несмотря на западные санкции, доказывает, что США больше не могут нейтрализовать лишь росчерком пера министерства финансов меры, которые им не нравятся.В материале говорится, что получаемые Москвой от продажи энергоресурсов средства, идут на поддержку вооруженных сил, добившихся некоторых успехов на донецком направлении. При этом санкции, которые "раздражают Кремль, но в полном объеме не мешают ему", лишь уменьшают вероятность того, что Россия лишится Крыма или новых регионов. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240402/mig31-846987146.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, санкции против рф
Экономика, США, РОССИЯ, санкции против РФ
На Западе признали: Россия не только справилась, но и пошатнула США
Politico: достижения России даже при санкциях показывают, что влиятельность США ослабевает
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Достигнутые Россией, несмотря на западные санкции, результаты показывают что способность Вашингтона влиять на внешнеполитические процессы через экономику ослабевает. Об этом сообщило издание Politico.
Отмечается, что в то время как доллар, возможно, еще имеет сегодня международное экономическое превосходство, недавнее улучшение Россией эффективности военных действий, несмотря на западные санкции, доказывает, что США больше не могут нейтрализовать лишь росчерком пера министерства финансов меры, которые им не нравятся.
В материале говорится, что получаемые Москвой от продажи энергоресурсов средства, идут на поддержку вооруженных сил, добившихся некоторых успехов на донецком направлении. При этом санкции, которые "раздражают Кремль, но в полном объеме не мешают ему", лишь уменьшают вероятность того, что Россия лишится Крыма или новых регионов.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Надежды напрасны: советский истребитель не оставит F-16 шансов