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ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов - 02.04.2024, ПРАЙМ
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ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов
ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов - 02.04.2024, ПРАЙМ
ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов
Воздушно-космические силы России уничтожили цех производства украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения, следует из сообщения пресс-службы... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:41+0300
2024-04-02T16:51+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России уничтожили цех производства украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения, следует из сообщения пресс-службы Минобороны России.Согласно сообщению, силами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в министерстве отметили, что российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение пехотной и механизированной бригадам ВСУ, уничтожив до 40 военнослужащих, 2 пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Акация".Российские войска также отразили две контратаки механизированных бригад ВСУ и причинили им значительные потери военной техники, включая танки и бронемашины. В ходе этого сражения были уничтожены несколько артиллерийских установок, пушек и станция радиоэлектронной борьбы. Общее количество потерь украинской армии составляет более 250 военнослужащих, заключили в пресс-службе.Ранее издание CNN отмечало, что Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России.
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россия, минобороны, украина, новости
Вооружения, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УКРАИНА, Новости
16:41 02.04.2024 (обновлено: 16:51 02.04.2024)
 
ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов

Минобороны: ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России уничтожили цех производства украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения, следует из сообщения пресс-службы Минобороны России.
Согласно сообщению, силами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, в министерстве отметили, что российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение пехотной и механизированной бригадам ВСУ, уничтожив до 40 военнослужащих, 2 пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
Российские войска также отразили две контратаки механизированных бригад ВСУ и причинили им значительные потери военной техники, включая танки и бронемашины. В ходе этого сражения были уничтожены несколько артиллерийских установок, пушек и станция радиоэлектронной борьбы.
Общее количество потерь украинской армии составляет более 250 военнослужащих, заключили в пресс-службе.
Ранее издание CNN отмечало, что Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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11:44
 
ВооруженияРОССИЯМИНОБОРОНЫУКРАИНАНовости
 
 
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