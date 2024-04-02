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ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов
ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов - 02.04.2024, ПРАЙМ
ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов
Воздушно-космические силы России уничтожили цех производства украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения, следует из сообщения пресс-службы... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:41+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России уничтожили цех производства украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения, следует из сообщения пресс-службы Минобороны России.Согласно сообщению, силами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в министерстве отметили, что российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение пехотной и механизированной бригадам ВСУ, уничтожив до 40 военнослужащих, 2 пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Акация".Российские войска также отразили две контратаки механизированных бригад ВСУ и причинили им значительные потери военной техники, включая танки и бронемашины. В ходе этого сражения были уничтожены несколько артиллерийских установок, пушек и станция радиоэлектронной борьбы. Общее количество потерь украинской армии составляет более 250 военнослужащих, заключили в пресс-службе.Ранее издание CNN отмечало, что Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России.
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Вооружения, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УКРАИНА, Новости
ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов
Минобороны: ВКС России уничтожили цех производства украинских дронов
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России уничтожили цех производства украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения, следует из сообщения пресс-службы Минобороны России.
Согласно сообщению, силами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.
Кроме того, в министерстве отметили, что российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение пехотной и механизированной бригадам ВСУ, уничтожив до 40 военнослужащих, 2 пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
Российские войска также отразили две контратаки механизированных бригад ВСУ и причинили им значительные потери военной техники, включая танки и бронемашины. В ходе этого сражения были уничтожены несколько артиллерийских установок, пушек и станция радиоэлектронной борьбы.
Общее количество потерь украинской армии составляет более 250 военнослужащих, заключили в пресс-службе.
Ранее издание CNN отмечало, что Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России.
Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN