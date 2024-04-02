https://1prime.ru/20240402/dzhoker-846991000.html
"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия
"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия - 02.04.2024, ПРАЙМ
"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия
Новая модифицированная версия созданного Россией беспилотника "Джокер-10" будет играть решающую роль в конфликте с Украиной. об этом сообщил WION. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:26+0300
2024-04-02T11:26+0300
2024-04-02T11:38+0300
спецоперация на украине
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Новая модифицированная версия созданного Россией беспилотника "Джокер-10" будет играть решающую роль в конфликте с Украиной. об этом сообщил WION.Отмечается, что данный беспилотник российские войска уже применяют в зоне СВО и он, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте.Ведущая отметила, что новая модификация "Джокер-10" может выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать беспилотники ВСУ в воздухе."По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда", — заявила она.Генеральный директор предприятия-разработчика "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил РИА Новости, что "Джокер-10" был адаптирован под выполнение задач ПВО и они способны поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.
https://1prime.ru/20240402/mig31-846987146.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс рф
Спецоперация на Украине, ВС РФ
"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия
WION: новая версия БПЛА "Джокер-10" ВС России сыграет решающую роль в боях с ВСУ
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ.
Новая модифицированная версия созданного Россией беспилотника "Джокер-10" будет играть решающую роль в конфликте с Украиной. об этом сообщил WION
.
Отмечается, что данный беспилотник российские войска уже применяют в зоне СВО и он, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте.
Ведущая отметила, что новая модификация "Джокер-10" может выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать беспилотники ВСУ в воздухе.
"По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда", — заявила она.
Генеральный директор предприятия-разработчика "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил РИА Новости, что "Джокер-10" был адаптирован под выполнение задач ПВО и они способны поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.
Надежды напрасны: советский истребитель не оставит F-16 шансов