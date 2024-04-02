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"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия - 02.04.2024, ПРАЙМ
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"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия
"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия - 02.04.2024, ПРАЙМ
"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия
Новая модифицированная версия созданного Россией беспилотника "Джокер-10" будет играть решающую роль в конфликте с Украиной. об этом сообщил WION. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:26+0300
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Новая модифицированная версия созданного Россией беспилотника "Джокер-10" будет играть решающую роль в конфликте с Украиной. об этом сообщил WION.Отмечается, что данный беспилотник российские войска уже применяют в зоне СВО и он, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте.Ведущая отметила, что новая модификация "Джокер-10" может выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать беспилотники ВСУ в воздухе."По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда", — заявила она.Генеральный директор предприятия-разработчика "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил РИА Новости, что "Джокер-10" был адаптирован под выполнение задач ПВО и они способны поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ
11:26 02.04.2024 (обновлено: 11:38 02.04.2024)
 
"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия

WION: новая версия БПЛА "Джокер-10" ВС России сыграет решающую роль в боях с ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Новая модифицированная версия созданного Россией беспилотника "Джокер-10" будет играть решающую роль в конфликте с Украиной. об этом сообщил WION.
Отмечается, что данный беспилотник российские войска уже применяют в зоне СВО и он, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте.
Ведущая отметила, что новая модификация "Джокер-10" может выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать беспилотники ВСУ в воздухе.
"По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда", — заявила она.
Генеральный директор предприятия-разработчика "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил РИА Новости, что "Джокер-10" был адаптирован под выполнение задач ПВО и они способны поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.
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