https://1prime.ru/20240402/dzhoker-846991000.html

"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия

"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия - 02.04.2024, ПРАЙМ

"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия

Новая модифицированная версия созданного Россией беспилотника "Джокер-10" будет играть решающую роль в конфликте с Украиной. об этом сообщил WION. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:26+0300

2024-04-02T11:26+0300

2024-04-02T11:38+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Новая модифицированная версия созданного Россией беспилотника "Джокер-10" будет играть решающую роль в конфликте с Украиной. об этом сообщил WION.Отмечается, что данный беспилотник российские войска уже применяют в зоне СВО и он, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте.Ведущая отметила, что новая модификация "Джокер-10" может выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать беспилотники ВСУ в воздухе."По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда", — заявила она.Генеральный директор предприятия-разработчика "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил РИА Новости, что "Джокер-10" был адаптирован под выполнение задач ПВО и они способны поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.

https://1prime.ru/20240402/mig31-846987146.html

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