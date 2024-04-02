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Всемирный банк спрогнозировал замедление роста ВВП стран Восточной Азии - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Всемирный банк спрогнозировал замедление роста ВВП стран Восточной Азии
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста ВВП стран Восточной Азии - 02.04.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста ВВП стран Восточной Азии
Темп роста экономик Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2024 году может замедлиться до 4,5% с 5,1% в 2023 году, говорится в экономическом прогнозе... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:48+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апр - ПРАЙМ. Темп роста экономик Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2024 году может замедлиться до 4,5% с 5,1% в 2023 году, говорится в экономическом прогнозе Всемирного банка. "Развивающиеся страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона растут быстрее, чем остальной мир, но медленнее, чем до пандемии... Прогнозируется, что региональный рост снизится до 4,5% в 2024 году с 5,1% в прошлом году", - отмечается в прогнозе банка. "По прогнозам, темпы роста в развивающихся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона, за исключением Китая, увеличатся до 4,6% в этом году с 4,4% в 2023 году. Прогнозируется, что рост в Китае замедлится до 4,5% в этом году с 5,2% в 2023 году из-за краткосрочных проблем, таких как высокий долг и слабый сектор недвижимости, а также долгосрочных проблем, таких как старение населения и торговые разногласия. По прогнозам, темпы роста среди островных стран Тихого океана снизятся до 3,6% в 2024 году с 5,6% в прошлом году, поскольку постпандемийное восстановление экономики замедлится", - говорится в отчете. Как отмечают во Всемирном банке, "за последнее десятилетие рост был обусловлен в первую очередь инвестициями, а не повышением производительности компаний". "Наиболее продуктивные компании в регионе не используют в полной мере преимущества новых технологий и не видят роста производительности как у ведущих мировых компаний. Например, в секторах цифрового производства, таких как электроника, в период с 2005 по 2015 год производительность 5% крупнейших компаний мира росла в два с половиной раза быстрее, чем производительность ведущих компаний в Индонезии, Малайзии, Филиппинах и Вьетнаме", - отмечается в отчете. Еще одной проблемой экономического роста региона, по мнению Всемирного банка, являются недостаток конкуренции, меры по защите внутреннего рынка и недостаточная квалификация. "Экономику региона могли бы оживить решительные меры по стимулированию конкуренции, улучшению инфраструктуры и реформированию образования", - отмечается в прогнозе.
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ввп, вб, азиатско-тихоокеанский регион, новости
ВВП, ВБ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Новости
11:48 02.04.2024
 
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста ВВП стран Восточной Азии

ВБ: рост ВВП Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2024 году замедлится до 4,5%

© flickr.com / World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© flickr.com / World Bank Photo Collection
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апр - ПРАЙМ. Темп роста экономик Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2024 году может замедлиться до 4,5% с 5,1% в 2023 году, говорится в экономическом прогнозе Всемирного банка.
"Развивающиеся страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона растут быстрее, чем остальной мир, но медленнее, чем до пандемии... Прогнозируется, что региональный рост снизится до 4,5% в 2024 году с 5,1% в прошлом году", - отмечается в прогнозе банка.
"По прогнозам, темпы роста в развивающихся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона, за исключением Китая, увеличатся до 4,6% в этом году с 4,4% в 2023 году. Прогнозируется, что рост в Китае замедлится до 4,5% в этом году с 5,2% в 2023 году из-за краткосрочных проблем, таких как высокий долг и слабый сектор недвижимости, а также долгосрочных проблем, таких как старение населения и торговые разногласия. По прогнозам, темпы роста среди островных стран Тихого океана снизятся до 3,6% в 2024 году с 5,6% в прошлом году, поскольку постпандемийное восстановление экономики замедлится", - говорится в отчете.
Как отмечают во Всемирном банке, "за последнее десятилетие рост был обусловлен в первую очередь инвестициями, а не повышением производительности компаний".
"Наиболее продуктивные компании в регионе не используют в полной мере преимущества новых технологий и не видят роста производительности как у ведущих мировых компаний. Например, в секторах цифрового производства, таких как электроника, в период с 2005 по 2015 год производительность 5% крупнейших компаний мира росла в два с половиной раза быстрее, чем производительность ведущих компаний в Индонезии, Малайзии, Филиппинах и Вьетнаме", - отмечается в отчете.
Еще одной проблемой экономического роста региона, по мнению Всемирного банка, являются недостаток конкуренции, меры по защите внутреннего рынка и недостаточная квалификация. "Экономику региона могли бы оживить решительные меры по стимулированию конкуренции, улучшению инфраструктуры и реформированию образования", - отмечается в прогнозе.
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