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Грызлов заявил о буме экономической кооперации между Россией и Белоруссией

Грызлов заявил о буме экономической кооперации между Россией и Белоруссией - 02.04.2024, ПРАЙМ

Грызлов заявил о буме экономической кооперации между Россией и Белоруссией

Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что белорусско-российское Союзное государство переживает бум торгово-экономической кооперации. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:48+0300

2024-04-02T15:48+0300

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МИНСК, 2 апр – ПРАЙМ. Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что белорусско-российское Союзное государство переживает бум торгово-экономической кооперации. "Прошедшие годы наглядно показали, каких колоссальных успехов мы способны добиться, работая вместе. Сегодня Союзное государство переживает настоящий бум торгово-экономической кооперации. Одним из локомотивов роста являются динамично развивающиеся межрегиональные связи", - заявил Грызлов в приветственном слове организаторам и участникам торжественного концерта в Гродно, посвященного Дню единения народов России и Белоруссии. Его текст распространила пресс-служба российской дипмиссии в Минске. "Для наших стран и братских народов этот праздник стал символом нерушимой дружбы, духовного родства и неизменной взаимной поддержки. Россияне и белорусы уверены в абсолютной правильности нашего осознанного исторического выбора – развивать интеграцию и укреплять сотрудничество, основанное на славной многовековой истории, объединяющих нас истинных ценностях, неразрывной духовной и цивилизационной близости", - подчеркнул дипломат. Он обратил внимание, что сторонами успешно реализуются совместные инвестиционные проекты, вышли на качественно новый уровень образовательные, культурно-гуманитарные, научно-технические и другие обмены. Ученые совместно работают над инновационными проектами в области электроники, химии, физики, оптики, биологии и медицины, развивают космические технологии, констатировал глава российской дипмиссии. "Россия и Беларусь – стратегические партнеры на мировой арене, проводящие единую внешнеполитическую линию, нацеленную на построение подлинно справедливого многополярного миропорядка. Трудно переоценить наш общий вклад в укрепление международной безопасности, борьбу с терроризмом, преступностью и другими трансграничными угрозами на евразийском пространстве и далеко за его пределами", - подчеркнул Грызлов. Он добавил, что народы двух государств по праву гордятся общими достижениями, но с каждым успешно реализованным проектом горизонты сотрудничества только расширяются.

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