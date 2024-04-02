https://1prime.ru/20240402/ekstremizm-847002354.html

Путин поручил уделить особое внимание борьбе с экстремизмом

Путин поручил уделить особое внимание борьбе с экстремизмом - 02.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил уделить особое внимание борьбе с экстремизмом

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом и пресечению незаконной миграции. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:47+0300

2024-04-02T14:47+0300

2024-04-02T15:11+0300

владимир путин

экстремизм

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на коллегии МВД попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом и пресечению незаконной миграции. "Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности ", — отметил он.Путин указал, что внутренние и внешние угрозы для России часто переплетаются. Он считает, что одна из ключевых задач — укреплять тесную координацию всех правоохранительных и специальных служб.Глава государства добавил, что готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать на регулярной основе.Особенно, подчеркнул Путин, это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

https://1prime.ru/20240402/gibdd-847001606.html

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владимир путин, экстремизм