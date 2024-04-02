https://1prime.ru/20240402/ekstremizm-847002354.html
Путин поручил уделить особое внимание борьбе с экстремизмом
Путин поручил уделить особое внимание борьбе с экстремизмом - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил уделить особое внимание борьбе с экстремизмом
Президент России Владимир Путин на коллегии МВД попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом и пресечению незаконной миграции. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:47+0300
2024-04-02T14:47+0300
2024-04-02T15:11+0300
владимир путин
экстремизм
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на коллегии МВД попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом и пресечению незаконной миграции. "Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности ", — отметил он.Путин указал, что внутренние и внешние угрозы для России часто переплетаются. Он считает, что одна из ключевых задач — укреплять тесную координацию всех правоохранительных и специальных служб.Глава государства добавил, что готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать на регулярной основе.Особенно, подчеркнул Путин, это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
https://1prime.ru/20240402/gibdd-847001606.html
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владимир путин, экстремизм
Владимир Путин, экстремизм
Путин поручил уделить особое внимание борьбе с экстремизмом
Путин попросил уделить внимание борьбе с экстремизмом, незаконной миграцией
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на коллегии МВД попросил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом и пресечению незаконной миграции.
"Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности ", — отметил он.
Путин указал, что внутренние и внешние угрозы для России часто переплетаются. Он считает, что одна из ключевых задач — укреплять тесную координацию всех правоохранительных и специальных служб.
Путин указал на особую ответственность ГИБДД
Глава государства добавил, что готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать на регулярной основе.
Особенно, подчеркнул Путин, это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.