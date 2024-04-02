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Чистая прибыль "ЭЛ-5 Энерго" достигла 4,6 миллиарда рублей - 02.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистая прибыль "ЭЛ-5 Энерго" достигла 4,6 миллиарда рублей
Чистая прибыль "ЭЛ-5 Энерго" достигла 4,6 миллиарда рублей - 02.04.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "ЭЛ-5 Энерго" достигла 4,6 миллиарда рублей
Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в прошлом году составила 4,624 миллиарда рублей при том что годом ранее был зафиксирован убыток в 20,218 миллиарда, следует... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T10:39+0300
2024-04-02T10:55+0300
экономика
чистая прибыль
отчетность
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в прошлом году составила 4,624 миллиарда рублей при том что годом ранее был зафиксирован убыток в 20,218 миллиарда, следует из материалов компании.Выручка компании в прошлом году выросла на 20,5% - до 60,815 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 5,864 миллиарда рублей при убытке в 25,124 миллиарда годом ранее.Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщается в материалах компании."Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ЭЛ5-Энерго" по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.
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чистая прибыль, отчетность
Экономика, чистая прибыль, отчетность
10:39 02.04.2024 (обновлено: 10:55 02.04.2024)
 
Чистая прибыль "ЭЛ-5 Энерго" достигла 4,6 миллиарда рублей

Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в 2023 году составила 4,6 миллиарда рублей

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в прошлом году составила 4,624 миллиарда рублей при том что годом ранее был зафиксирован убыток в 20,218 миллиарда, следует из материалов компании.
Выручка компании в прошлом году выросла на 20,5% - до 60,815 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 5,864 миллиарда рублей при убытке в 25,124 миллиарда годом ранее.
Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщается в материалах компании.
"Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ЭЛ5-Энерго" по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
ЦБ в 2023 году получил прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей
29 марта, 15:55
 
Экономикачистая прибыльотчетность
 
 
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