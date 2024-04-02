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Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта

Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта - 02.04.2024, ПРАЙМ

Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта

Курс евро перешел к снижению и на короткое время опускался ниже 99 рублей, впервые с 12 марта, следует из данных Московской биржи. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T10:19+0300

2024-04-02T10:19+0300

2024-04-02T10:19+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Курс евро перешел к снижению и на короткое время опускался ниже 99 рублей, впервые с 12 марта, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 10.11 мск снижается на 1 копейку, до 99,09 рубля, но минутами ранее он опускался до 98,99 рубля - минимума с 12 марта. Курс юаня в то же время растёт на 1 копейку, до 12,69 рубля, доллара - на 21 копейку, до 92,35 рубля.

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курсы валют, московская биржа