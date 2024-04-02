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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца - 02.04.2024, ПРАЙМ

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки крупнейших торговых сетей, в том числе "Магнита" и "Пятерочки", из-за цен на яйца, сообщает... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:53+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки крупнейших торговых сетей, в том числе "Магнита" и "Пятерочки", из-за цен на яйца, сообщает ведомство.Ранее служба проверила производителей куриных яиц.Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов."Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. … Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О"Кей", "Метро", "Ашан" и прочих", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации."Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования", - добавили в службе. В свою очередь внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы Генпрокуратурой.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.

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