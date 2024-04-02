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Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей

Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей - 02.04.2024, ПРАЙМ

Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года вырос на 275 миллиардов рублей - до 12,534 триллиона рублей, а в долларах - на 2,267 миллиарда, | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T18:15+0300

2024-04-02T18:15+0300

2024-04-02T18:16+0300

экономика

объем фнб

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года вырос на 275 миллиардов рублей - до 12,534 триллиона рублей, а в долларах - на 2,267 миллиарда, до 135,703 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем ФНБ составил 12 534 406,3 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 135 703,7 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 апреля составил эквивалент 5,087 триллиона рублей или 55,082 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. В частности, на 1 апреля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,615 миллиарда китайских юаней, 334,863 килограмма золота в обезличенной форме и 1,650 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 657,826 миллиарда рублей. В облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" вложено 458,670 миллиарда рублей, еще 292,320 миллиарда рублей вложено в облигации ООО "НЛК-Финанс" и 175,389 миллиарда рублей – в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис". Также 123,473 миллиарда рублей было вложено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 105,076 миллиарда рублей в облигации ГТЛК, 60 миллиардов рублей в облигации VK, 153,989 миллиарда рублей в облигации госкорпорации "Ростех", 4,05 миллиарда рублей в облигации ООО "Инфраструктурные инвестиции-4". В облигации иных российских эмитентов было вложено 11 миллиардов рублей и 1,875 миллиарда долларов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года составила 31,8 миллиона долларов, что эквивалентно 2,935 миллиарда рублей.

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объем фнб