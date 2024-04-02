https://1prime.ru/20240402/forbes-847009380.html

Экс-глава "Лукойла" впервые возглавил российскую часть рейтинга Forbes

Экс-глава "Лукойла" впервые возглавил российскую часть рейтинга Forbes - 02.04.2024, ПРАЙМ

Экс-глава "Лукойла" впервые возглавил российскую часть рейтинга Forbes

Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов впервые возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes, сообщает... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T16:38+0300

2024-04-02T16:38+0300

2024-04-02T16:38+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов впервые возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes, сообщает издание.Состояние Алекперова оценивается в 28,6 миллиарда долларов против 20,5 миллиарда долларов годом ранее. Отмечается, что в 2023 году Алекперов получил почти два миллиарда долларов в виде дивидендов "Лукойла".Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон занял второе место в рейтинге, его состояние выросло на 5,8 миллиарда долларов и теперь оценивается в 27,4 миллиарда. На третьем месте - бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 26,6 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда в прошлогоднем рейтинге. Как отмечает издание, осенью 2023 года Лисин продал крупнейшего в России железнодорожного оператора "Первая грузовая компания". По данным "Коммерсанта", сумма сделки превысила 200 миллиардов рублей.Четвертое место в рейтинге занял основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, его состояние оценивается в 25,5 миллиарда долларов. Один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин на пятом месте с состоянием в 23,7 миллиарда долларов. Шестую строчку занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко с состоянием в 23,4 миллиарда долларов. Прошлогодний лидер, бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко опустился на седьмую строчку, его состояние оценивается в 21,1 миллиарда долларов.Восьмую строчку занимает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (15,5 миллиарда долларов). На девятое место спустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 13,4 миллиарда долларов. На десятом расположился основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман (13,1 миллиарда долларов).Всего в рейтинг богатейших людей мира вошли 125 россиян, это на 15 человек больше, чем в прошлом году, а их совокупное состояние выросло с прошлогодних 505 миллиардов долларов до 576,8 миллиарда.

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