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Мировые рынки столкнутся с переизбытком газа, пишут СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Мировые рынки столкнутся с переизбытком газа, пишут СМИ
Мировые рынки столкнутся с переизбытком газа, пишут СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
Мировые рынки столкнутся с переизбытком газа, пишут СМИ
Мировые рынки столкнулись с переизбытком предложения газа из-за более теплой прошедшей зимы, передает CNBC со ссылкой на аналитиков. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T17:12+0300
2024-04-02T17:18+0300
энергетика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мировые рынки столкнулись с переизбытком предложения газа из-за более теплой прошедшей зимы, передает CNBC со ссылкой на аналитиков."Мировые цены на природный газ падают из-за мягкой зимы в регионах Северного полушария, таких как США, Европа и Северная Азия", — сказал глава S&amp;P Global по развивающимся рынкам газа и СПГ в Азии Чжи Синь Чонг.Согласно прогнозу Morgan Stanley, избыток предложения на газовом рынке достигнет рекордных уровней в ближайшие годы из-за наращивания мощностей по производству сжиженного природного газа.Низкие цены будут выгодны для европейских стран, которые увеличили импорт СПГ после сокращения поставок газа из России. Индия и Таиланд также выиграют от снижения стоимости, так как импортный газ в этих странах составляет значительную часть общего объема поставок энергоносителей, отмечается в прогнозе.Китай, Индия и Таиланд, в свою очередь, возглавили список стран с ростом импорта СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где объем поставок увеличился на 12 процентов по сравнению с прошлым годом.
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спг, мир, прогноз, новости
Энергетика, СПГ, МИР, прогноз, Новости
17:12 02.04.2024 (обновлено: 17:18 02.04.2024)
 
Мировые рынки столкнутся с переизбытком газа, пишут СМИ

Morgan Stanley спрогнозировал рекордный переизбыток газа на мировых рынках

CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мировые рынки столкнулись с переизбытком предложения газа из-за более теплой прошедшей зимы, передает CNBC со ссылкой на аналитиков.
"Мировые цены на природный газ падают из-за мягкой зимы в регионах Северного полушария, таких как США, Европа и Северная Азия", — сказал глава S&P Global по развивающимся рынкам газа и СПГ в Азии Чжи Синь Чонг.
Согласно прогнозу Morgan Stanley, избыток предложения на газовом рынке достигнет рекордных уровней в ближайшие годы из-за наращивания мощностей по производству сжиженного природного газа.
Низкие цены будут выгодны для европейских стран, которые увеличили импорт СПГ после сокращения поставок газа из России. Индия и Таиланд также выиграют от снижения стоимости, так как импортный газ в этих странах составляет значительную часть общего объема поставок энергоносителей, отмечается в прогнозе.
Китай, Индия и Таиланд, в свою очередь, возглавили список стран с ростом импорта СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где объем поставок увеличился на 12 процентов по сравнению с прошлым годом.
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