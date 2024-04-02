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Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле

Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле - 02.04.2024, ПРАЙМ

Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле

Повторение сценария после переговоров в Стамбуле, когда Вооруженные силы Украины получили передышку, для России неприемлемо. Об этом в интервью по случаю... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T09:00+0300

2024-04-02T09:00+0300

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ВЕНА, 2 апр - ПРАЙМ. Повторение сценария после переговоров в Стамбуле, когда Вооруженные силы Украины получили передышку, для России неприемлемо. Об этом в интервью по случаю 75-летия НАТО агентству РИА Новости сообщил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.По мнению Гаврилова, даже при условии возобновления переговоров кураторы украинского режима скорее всего воспользуются этим временем для укрепления ВСУ, и перегруппировки войск."Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо", - отметил он.Дипломат также подчеркнул, что будущее украинского конфликта на данный момент решается на поле боя, где российские войска владеют инициативой по всей линии фронта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, российская сторона готова к любым контактам с альянсом при условии равноправия и подлинного учета интересов России. С этой точки зрения позиция Москвы остается неизменной, заметил Гаврилов.Ко всему прочему, Москва продолжит выполнение задач Специальной военной операции, по итогам которой будет ясно, каким образом выстраивать отношения с западными соседями, заключил дипломат.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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россия, украина, турция, переговоры, новости